用音樂交朋友　南投集集鎮「2019仲夏樂之夢」27日活動開跑

▲「2019仲夏樂之夢暨水資源宣導活動」將於27日開跑，23日舉行預告記者會。（圖／集集鎮公所提供）

記者白珈陽／南投報導

南投縣集集鎮公所23日舉行「2019仲夏樂之夢暨水資源宣導活動」記者會，宣示活動即將開跑。2019仲夏樂之夢將於27日在集集火車站前正式開幕，提供適合攜伴郊遊、親子同遊的活動，內容包括有爵士音樂節、歌唱比賽、協力車趣味賽、綠地野餐、健走等多元化活動，歡迎整個仲夏夜晚一起暢遊集集。

集集鎮公所23日在公所3樓舉辦「2019仲夏樂之夢暨水資源宣導活動」記者會，介紹暑期系列活動，由動感多變曲風的戴梅君為記者會開場，集集鎮長陳紀衡和與惠嘉賓一同宣示活動開跑。

▲「2019仲夏樂之夢暨水資源宣導活動」23日舉行預告記者會。

活動將於27日晚間7時，在集集火車站前廣場舉行集集仲夏樂之夢開幕音樂會，特別邀請台語音樂男歌手「楊哲」、聲音口技模仿達人「Echo」、以及第一次來台宣傳的新加坡暖系創作女聲「魏妙如」等知名藝人，以音樂熱鬧山林小鎮到場演出。

而接下來從8月3日開始，到10月19日期間共有8場活動，內容包括有爵士音樂會、歌唱比賽、協力車趣味競賽、綠地野餐、以及健走等多元化的活動，邀請民眾踴躍參與。

▲「2019仲夏樂之夢暨水資源宣導活動」從8月3日開始，到10月19日期間共有8場活動。（圖／交通部觀光局提供）

集集鎮公所期望透過系列活動的辦理，將地方的觀光、文化與藝文結合，為集集鎮注入新活力，並藉此活動宣導水資源的重要性，讓民眾建立珍惜水資源、愛護水資源的觀念。

陳紀衡說，今年集集鎮榮獲2019經典小鎮，集集仲夏樂之夢活動有別以往，擴大辦理，共8大不同類型的活動內容，整個仲夏夜晚，集集小鎮活動滿滿。熱情邀請全國各地遊客，暑假到集集，體驗集集的風和日麗，用音樂交朋友，一起暢遊集集。