車速忽快忽慢遭攔查！桃園男抓狂「水桶攻擊」　警噴辣椒水制不住

▲葉姓男子今年6月在大溪區騎車因快忽慢被警攔查，竟抓狂攻擊員警。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市葉姓男子今年6月間騎車經過大溪區時，因行車速度忽快忽慢，當時巡邏經過的陳姓員警上前攔查詢問原因，未料葉突然當街徒手對員警拳打腳踢。員警當下以辣椒水制止也無效，後來支援警力與路過民眾聯手協助才把葉壓制在地。葉男辯稱，是不滿攔查才失控對員警施暴；檢方偵結依妨害公務、傷害罪申請簡易判決處刑。

檢警調查，今年6月2日中午12時39分，36歲的葉姓男子騎車經過大溪區大溪區三元一街19巷巷口時，因行車忽快忽慢，轄區三元派出所陳姓警員巡邏見狀，擔心發生危險趨前攔查詢問原因，孰料葉男突然抓狂，徒手連續攻擊員警，還拿路旁菜園水桶攻擊。

▲葉姓男子今年6月在大溪區騎車被警攔查，毆打之餘還持水桶攻擊員警。（圖／記者沈繼昌翻攝）

2人當街圍毆扭打也引來路過民眾注意，陳姓員警一邊噴灑辣椒水制止，還呼叫線上警力支援，在支援警力趕抵現場與民眾合力將葉男壓制在地上，陳姓員警則有頭部腦震盪、手腳挫傷等傷勢，葉男偵訊後被依妨害公務與傷害罪嫌移送偵辦。

檢方偵訊時，葉男坦承對員警徒手攻擊，但辯稱是不滿騎車突然被員警攔查，才突然暴怒攻擊員警；檢方則根據員警身體出現腦震盪、多處挫傷等驗傷診斷、路口監視畫面截圖等證據，偵結依妨害公務、傷害罪申請簡易判決處刑。

【更多新聞】

►擁槍炫耀警持搜索票查獲 嫌：那是我過世的叔公賣給我的

►幫買宵夜「落入狼套」！女遭同事拖進屋性侵得逞 崩潰驗傷提告

►男子情緒不穩彩虹橋上欲跳海 海巡人員及時救回一命