幫友人追討7.5萬債務！惡煞強擄男女軟禁　「西瓜刀貼臉」逼籌錢

▲李姓男子幫友人催討債務，竟持西瓜刀逼迫被害男女強制拘禁逼債。（示意圖，與本新聞案件無關／資料照）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市李姓男子於2016年11月間，聽聞友人說有筆7萬5000元債務遲遲未能催討回來，李男便持電擊棒替友人出頭，向債務人林姓男子催討欠債，但林男沒錢，李遂將林男與白姓女子押走拘禁在租屋處，期間一度持西瓜刀貼在臉上、作勢要砍林男頭部強迫還債，後來因2人趁機脫困報警提告。檢方偵結依恐嚇危害安全罪提起公訴。

檢警調查，44歲的李姓男子（因案在監執行中）於2016年11月17日凌晨1時許，幫綽號「阿西」友人催討一筆7萬5000元債務，在桃園市龜山區某處民宅，持電擊棒押走林男與其友人白女逼債，因林男說沒錢無法償還，李便再強押2人至林男住處要求子債父還，但林男父親也說「我沒辦法處理！」李男最後只好將2人押往他租屋處拘禁。

同日凌晨2時許，李男拿西瓜刀貼在林男臉上恐嚇，要2人想辦法籌錢還債，一度作勢要砍林男頭部，林男、白女為此心生畏懼，事後2人趁李男疏忽看管之際順利脫逃，並向龜山分局報警提告。

李男偵訊時避重就輕，否認有持西瓜刀逼迫討債之事實。檢方根據林男、白女與其他相關證人指證，認為犯行明確，偵結依剝奪他人行動自由罪、恐嚇危害安全等罪嫌將李男提起公訴。

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