影／沉迷賭博！30歲女護士追殺8樓...勒頸狂捅196刀　閨蜜臥倒血泊慘死

記者洪珮瑄／綜合報導

湖南永州某間酒店在去年1月時發生命案，引起社會震驚。據悉，26歲的王芳與方琦曾是無話不談的閨蜜，不過後來卻因對方日漸成迷賭博而壞了兩人之間的關係。事後，方琦約王芳到酒店，不料卻發生口角，當場拿出水果刀追殺，從10樓追到8樓，狂刺196刀，導致對方當場重傷身亡。

▲方琦（左）、王芳（中）、李婷（右）。（圖／翻攝自燃新聞，下同）

綜合陸媒報導，26歲的王芳與30歲的方琦均任護士一職，兩人關係相當要好。王芳的爸爸表示，方琦事後沉迷賭博，不斷向女兒要錢，甚至還拿刀威脅她，進而讓兩人關係決裂。方琦在2017年1月時，曾因還不出欠款向王芳借錢，沒想到卻被拒絕，隨後她便拿起水果刀，威脅王芳轉帳18000元（台幣約8.1萬元）。

▲王芳去年1月遭閨蜜刺殺身亡。

當時，王芳雖有向警方報警，不過最後還是選擇簽和解書原諒了閨蜜，甚至還不斷借對方錢，最多曾一次借出28萬（台幣約126.4萬）。直到去年1月19日，方琦以「要拿借條」為由，約王芳到酒店，但過程中卻爆發了口角。等到隔日凌晨5點，王芳突然發現方琦的包包藏有刀具，想勸她不要再錯下去，沒想到卻意外激怒對方。

方琦將王芳逼至走廊，甚至從10樓追殺到2樓，接著便勒住對方的頸部，猛刺頭頸部及身體多處約196刀，導致對方當場斷氣。據悉，王芳當時一度掙扎到升降機內，但方琦卻殺紅了眼，最後仍回乏術。

▲王芳從10樓逃到8樓，仍然沒有逃過對方手掌心。

事後，與王芳認識10多年的好朋友李婷表示，「她們曾經特別要好，甚至同吃同住，三人還曾經一起到泰國旅遊，一路上相談甚歡，不過之後因為方琦沉迷賭博，一切就開始變了。」由於方琦犯下故意殺人罪，在去年12月被判處死緩。

▲王父表示，事發後對方連一句對不起都沒有，甚至拒絕負擔任何費用。

據悉，當時王芳的父親認為，方琦已有犯罪前科，而且事後找對方家屬協商賠償事宜時，竟被對方告知「免談」。如今，悲劇已過了一年多，王父仍無法釋懷，近日才出面向媒體訴說當年的事，他表示，我女兒慘死在方琦刀下，而對方的父母在事發後到現在，一句對不起都沒說過，希望法院可以判決方琦死刑，且立即執行。