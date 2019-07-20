「在大陸結婚」回台灣又結婚犯重婚罪　男：大陸妻跑了也算？

▲郭姓男子2007年在大陸福建省曾辦理結婚登記，但2年後又在台灣辦理結婚，觸犯重婚罪。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

郭姓男子於2007年1月在大陸福建省與王姓女子舉行公開結婚儀式，但2年後卻回台與台籍翁姓女子辦理結婚登記，經移民署南區事務大隊查出郭男已有結婚登記移送檢方偵辦；郭男偵訊時否認重婚，辯稱因王女「跑了」，才與台籍翁女辦理結婚登記，檢方認為，郭男與王女未有離婚紀錄，再次辦理結婚已涉重婚罪，偵結依重婚罪聲請簡易判決處刑。

檢警調查，43歲的郭姓男子於2007年1月23日在大陸福建省福州市與王姓女子結婚，也曾公開登記結婚，但郭男卻於2009年8月4日在桃園市平鎮區戶政事務所與台籍翁姓女子二度辦理結婚登記；事隔數月，移民署南區事務大隊雲林縣專勤隊察覺郭男涉及重婚罪，將全案移送桃園地檢署偵辦。

郭男在偵訊時坦承曾於2007年1月在福州市與王姓女子結婚，但王女事後返回大陸，因來台結婚接受面談時未通過，移民署面試官願意給王女第二次機會，但王女卻自動放棄沒再回台灣，他苦等王女2年沒有消息，才會與台籍翁女辦理結婚。

翁女則說，她於2008年透過婚姻介紹所認識郭男，郭男曾告訴她與大陸王女辦理結婚登記，但王女事後「跑了」之事實，但她不知道2人未辦理離婚；檢方查出，移民署曾行文大陸福州市公證處、海基會等單位調查相關資料確認，郭男並未與王女辦理離婚，王女確定於2007年7月離境後未再入境台灣，而郭男卻有與翁女辦理結婚登記事實，偵結將郭男依重婚罪聲請簡易判決處刑。

【更多新聞】

►2隻逾240萬！地表最貴寵物龜闖關桃機 51同伴逃死送動物園暫養

►柯文哲狂轟民進黨「說謊成性」 鄭文燦：柯精算過要增加聲量

►幫友人追討7.5萬債務！惡煞強擄男女軟禁 「西瓜刀貼臉」逼籌錢