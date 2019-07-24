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台灣巴斯夫5員工「竊機密跳槽」大陸　先拿4000萬又爽領年薪550萬

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▲台灣巴斯夫黃姓總監帶領旗下4名員工，竊取半導體關鍵機密跳槽大陸，遭母公司提告。（示意圖／視覺中國CFP）

▲台灣巴斯夫黃姓總監帶領旗下4名員工，竊取半導體關鍵機密跳槽大陸，遭母公司提告。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

全球知名化工大廠巴斯夫集團台灣巴斯夫公司，前業務工程部黃姓總監帶領旗下4名員工集體跳槽大陸「江陰江化微公司」，將其中硫酸與氨水純化等半導體製程關鍵技術竊走，桃檢前年底接獲情資指揮刑事局偵辦，經過一年多偵查24日偵結依違反營業秘密法罪嫌將黃姓總監等5人提起公訴。

檢警調查，德商巴斯夫集團為極具規模跨國化工公司，在全球近百個不同國家設有營運單位，台灣地區於1991年間設立台灣巴斯夫公司，主要業務係提煉高純度硫酸、氨水等化學品，銷售給亞洲地區半導體產業公司使用。此外，中國「江陰江化微公司」於2001年成立，現為中國地區極具規模電子級化學品提供商，與巴斯夫集團有高度重疊與競爭關係。

桃檢檢察官呂象吾前年底接獲情資，指揮刑事局查出巴斯夫工程部門45歲的總監黃姓男子，涉嫌招募前工程部主管55歲林姓男子、前生產部門業務經理45歲余姓男子與45歲葉姓男子、前生產部門組長44歲許姓男子組成團隊集體跳槽至江陰公司。

調查發現，大陸江陰公司殷姓總經理、朱姓副總透過管道找上黃男，以高薪挖角，並想取得台灣巴斯夫公司重要化工製程、設備與參數等關鍵技術，黃帶著林、余、葉、許等5人組成「技術團隊」，於2017年在台成立洋益公司，黃以公司名義與江陰公司簽約合作，約定替對方在大陸江蘇省籌建生產電子級化學品產線，江陰公司承諾建廠完成後，支付4000萬人民幣（約台幣1億7896萬元）給黃等5人，並讓4人進入江陰擔任要職，每人年薪折合台幣約280萬至550萬元。

檢方查出，黃雖續留在台灣巴斯夫，但江陰私下每月給他70萬元「顧問費」，也讓他化名為江陰公司資深工程師，私下替江陰招攬業務與洽談訂單等，日後正式跳槽過來再給他正式顧問職，據傳年薪是300萬人民幣（折合台幣約1400萬元），另還有股票分紅等；黃將台灣巴斯夫公司「電子級硫酸」技術替江陰製造生產線，透過雲端硬碟存放機密，同案的葉取得製作電子級硫酸管道儀表流程圖、設備圖等關鍵機密全數上傳雲端硬碟。

此外，林、余、葉與許找來供應商，抄襲台灣巴斯夫集團下「台中貝民硫酸廠」、「桃園中華硫酸廠」、「中國大陸浙江省嘉興硫酸廠」設計，甚至包括集團仍在秘密討論尚未實施之應用計密技術。

檢方指揮刑事局長期偵辦監聽，全案經刑事局監聽查出，黃男透過洋益公司電子郵件伺服器曾大量傳送相關台灣巴斯夫營業秘密網路封包，今年初趁林、余、葉與許返台休假之機會，1月3日持搜索票前往住處搜索，查扣大量載有台灣巴斯夫公司營業秘密資訊，檢方偵結依違反營業秘密法、洩漏工商秘密、背信及著作權法等罪嫌將黃等5人起公訴。

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關鍵字：台灣巴斯夫,5員工集體跳槽,竊關鍵技術,檢起訴

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