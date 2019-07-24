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台鐵澄清廢氣採樣：高雄站、鳳山站「監測都在標準值內」

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記者胡順惠／台北報導

高雄鐵路2018年10月地下化通車，台鐵產業工會今（24）日召開記者會直批，高雄新左營至鳳山站地下化車站站內充滿柴油廢氣，但台鐵5至6月才執行採樣計畫，還自行刪除6項採樣項目，讓員工、旅客暴露在致癌環境中。台鐵局回應，絕無刪除項目的情形，已在高雄站及鳳山站，監測法定5種監測項目，並顯示於月台明顯位置，數值均在標準值之內。

台鐵產工1月就提出，高雄新左營至鳳山站地下化車站站內充滿柴油廢氣，站務員與旅客、附近居民不斷抗議，國際癌症研究署已公告柴油廢氣為第一級致癌物，即使站員與民眾配戴口罩，職業安全及民眾健康仍堪慮。

台鐵產工說，台鐵局在今年5至6月執行採樣計畫時，卻自行刪除6項採樣項目，原本規劃測項有氮氧化物(NOx)、硫氧化物(SOx)、苯、多環芳香烴化合物(PAHs)及粒狀物等有害物質，台鐵局卻只有提出苯、可呼吸性粉塵、總粉塵等採樣。

請繼續往下閱讀...

台鐵產工批，請問台鐵局一再堅稱有困難，到底有何困難？竟然困難到要自己刪除6項採樣項目？既然勞研所已經有公告檢測方法，台鐵局是不會做還是不想做？要求台鐵局在25日的高雄鐵路地下化廢氣問題會議中說清楚，並提出具體執行方案。

▲▼火車,月台,莒光號,台北車站。（示意圖／ETtoday資料照）

▲台鐵產工批，高雄新左營至鳳山站地下化車站站內充滿柴油廢氣。（示意圖／ETtoday資料照）。

台鐵局表示，5日在高雄站「地下車站空氣監測與採樣檢討會」中，已討論「空氣監測與採樣作法」，其中個人採樣已完成「苯」、「可呼吸性粉塵」及「總粉塵」3項；另外，「氮氧化物」「硫氧化物」及「多環芳香烴化合物」3項，經詢問多家採樣實驗室，尚無進行8小時個人採樣的作法，將採用直讀式儀器取代，預計9月底完成。

台鐵局說，區域採樣部分項目及方法經委託交通大學環境工程研究所蔡教授釐訂規範，並邀集2位外聘專家審定，於7月8日由吳焜裕委員辦公室協助依環保及職安規定釐清採樣規範，台鐵局現據以辦理採購作業中，預計3個月內完成，個人及區域採樣都絕無刪除項目的情形。

台鐵局重申，員工為台鐵最重要的資產，全體上下莫不以維護員工健康作業環境視為最重要工作，目前已在高雄站及鳳山站依據營建法規建置監測儀器，監測法定5種監測項目，並顯示於月台明顯位置，數值均在標準值之內。

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關鍵字：高雄鐵路地下化,台鐵產業工會,柴油廢氣,致癌物

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