台南光電弊案激辯　林俊憲點名郭信良、陳亭妃舉「黃偉哲愛將」反擊

▲2026民進黨台南市長提名政見會，陳亭妃受訪。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（27日）舉辦台南市長黨內提名人政見會，在媒體學者提問環節，媒體人邱明玉提問，如何面對光電弊案？林俊憲認為，光電被嚴重汙名化，確實綠電在各地方都會遇到暗黑勢力干擾，「弊案有藍有綠、台南還有一個郭信良」。台灣綠電不是能源問題，是政治問題、治安問題，一定要全力查到底。陳亭妃則反擊，陳凱凌事件、光電大老等等，都深入在台南人心中，誰在發照？不是經發局局長嗎？大家要共同翻頁，把光電的漁電共生、農電共生，如何做好才最重要，別讓國民黨見縫插針。

林俊憲表示，台灣綠電被嚴重汙名化，不可能不發展綠電，這是國際規定，全世界都要提升綠電，台灣是靠外銷生活，很多高科技產品外銷要提出生產過程用多少綠電，這也是為什麼很多科技大廠都要出來買綠電、買到不夠，這不可能不發展，卻被嚴重汙名化，導致很多人產生錯誤印象。

林俊憲表示，當然，發展綠電時不能影響農漁業、也不可以發生弊案，自己曾建議總統應該發起綠電掃黑，確實綠電在各地方都會遇到暗黑勢力干擾，這是事實，但不該變成政治攻擊，不能允許發生弊案，弊案有藍有綠、台南還有一個郭信良。

林俊憲呼籲，大家要把綠電跟弊案發展分開，當然要查到底，這些利用綠電發展謀取私利的，當然法律不能容忍，但不能因為這樣不發展綠電，台南還有很多公有房舍跟土地，政府可以做一定綠電發展，未來綠電發展過程，相關單位要如何避免地方暗黑勢力伸手。

林俊憲直言，只要有人想收錢、干擾恐嚇，也一定影響綠電發展，政府也不敢發執照，台灣綠電不是能源問題，是政治問題、治安問題，是全民公敵，應該全力防範綠電受到干擾跟恐嚇。

陳亭妃則表示，自己在經濟委員會，為了光電部分，從一開始政府推動，自己就提出要處理饋線蟑螂，如果拿了饋線三年不運作就要收回，台南光電為什麼會把弊案看得這麼大？從陳凱凌事件、光電大老等等，都深入在台南人心中，誰在發照？不是經發局局長嗎？這都被國民黨拿來當提款機。

陳亭妃強調，自己一直講要翻頁，不能只能選要講得拿出來、別的不講，光電大老當時多少人被搜索？自己從未講過這部分，這都是大家共同承擔，不是誰可以切割，說誰是誰的人所以要大大的講，讓國民黨見縫插針，光電這事情在台南，大家要共同翻頁、大步向前，把光電的漁電共生、農電共生，如何做好才是最重要的。

陳亭妃表示，開大門走大路，整個都要開放，要求相關單位核准時一定要有法制、政風、檢調單位進入，這是國家政策，要用電，但要讓人民用得安心，國民黨現在一直提款說水庫要放光電板，沒有這件事，市府不同意、中央也不會核准。