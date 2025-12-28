深夜7.0強震！網友在13樓看《怪奇物語》嚇喊：要掉進顛倒世界

▲7.0強震發生以後，宏匯廣場前的斑馬線路面出現龜裂。（圖／記者陳以昇翻攝）



網搜小組／董美琪報導

台灣東部海域27日深夜發生規模7.0強震，全台明顯有感，不少民眾在睡夢中被震醒，也有大量網友第一時間湧入社群平台分享驚魂瞬間。一名網友發文表示，地震發生當下自己正身處13樓觀看影集《怪奇物語》，突如其來的劇烈搖晃，讓他瞬間誤以為「要掉進顛倒世界」，貼文曝光後引發大量共鳴。

原PO在貼文中描述，當時不僅建築劇烈晃動，還一度懷疑是不是影集情節太過真實，更困惑為何未收到國家級警報簡訊。貼文短短時間內吸引大批網友留言，不少人紛紛回報「+1」，直言自己也在看《怪奇物語》，且同樣住在高樓層，形容這場地震宛如「免費4DX、5D體驗」。

留言區宛如大型同步現場，網友笑稱「警報背景配怪奇物語很搭」、「燈光閃爍那段剛好在演」、「臨場感比電影院還高」，也有人驚恐表示「真的以為地板要裂開」、「以為房子下面的門要被打開了」。甚至有網友直呼，「身心都被嚇到」、「沉浸式到不行，但一點都不想再來一次」。

另外，也有不少網友坦言，當下確實感到害怕，尤其高樓層住戶震感更加明顯，仍提醒民眾地震期間應提高警覺，注意後續餘震動態，並做好防災準備，確保自身安全。