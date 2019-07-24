400條氣球製作　吳哲宇金色「龍王」奪世界冠軍

▲吳哲宇製作的龍王氣球。（圖／吳哲宇提供）

實習記者蔣昕蒨／綜合報導

全球最大氣球公司Qualatex舉辦的世界創意氣球大賽，今年由25歲的台灣青年吳哲宇奪下冠軍。他利用超過400條氣球，製作出氣勢磅礡的「東方龍王」，獲得專業評審的青睞，給出「incredible」的評語，不僅是對他的高度肯定，更是為台灣爭光。

拿下冠軍的這隻龍王是吳哲宇歷時1個月設計、花了40個小時以超過400條氣球製作而成的。他表示，當初本來想創作別的類型，但比賽指定的金色卻給了他其他靈感，想起在台灣廟宇中常見的金龍。龍在神話中是能呼風喚雨、稱霸陸海空的動物，同時也有著吉祥的意義，因此才選擇這個題材。

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▲世界創意氣球大賽冠軍吳哲宇。（圖／吳哲宇提供）

在創作龍王的過程也是困難重重，由於氣球本身有氧化的特性，製作時都必須與時間賽跑，他說，40個小時幾乎不眠不休，因為如果不盡速完成，就會影響成品最終的色澤及飽和度。另外，在材料的受限之下，考驗著創作者的創意與技巧手法，作品的靈魂神韻更是最大困難點，「相同的食材，同樣的煮法，世界名廚烹調出來風味的絕對就是不一樣，因為他加入了”靈魂”在料理當中。」

經過一點一滴的漫長努力，吳哲宇成功憑著作品奪下世界冠軍，但他沒有因此滿足，「說拿冠軍不開心是騙人的，但對我而言大概只有開心個半天而已，因為我知道往後的道路還很長。」他說，自己內心仍有許多想法、靈感想去嘗試，不會因為這次的成績而停下腳步，相反地，會付出加倍的努力，讓自己被看見。

吳哲宇認為，氣球創作的最高境界在於作品的擬真、相似程度，讓一般人不會以為是氣球做的，「很多人看到我的創作後，都以為我是賣模型的。」在創作氣球3年的時間裡，他說最大的成就感就是每當完成的成品超越客戶指定的需求

及預期時，他們所給予的回饋，「對方臉上驚訝而喜孜孜的笑容就是我最大、最大的成就，那是一種精神上的鼓勵、是一種發自內心的認可。」