「台灣金龍」飛上國際！世界創意氣球大賽　吳哲宇奪冠

▲台灣金龍氣球勇奪世界冠軍。（圖／翻攝自Facebook／Taiwan in the US）

生活中心／綜合報導

台灣之光！全球最大氣球公司Qualatex每年舉辦的Color Quest指定色創作大賽，今年由台灣氣球創作者吳哲宇以「金龍」造型氣球奪冠，這也是台灣在此賽事中連續2年獲得冠軍。

臉書粉絲專頁《Taiwan in the US》發文「臺灣氣球創作者吳哲宇奪得全球最大氣球公司Qualatex每年舉辦的指定色創作大賽的大獎」，並且PO出奪冠金龍照片。

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從照片中可以看到這隻金龍氣勢非凡，龍體、龍身以金、黃2色氣球做成，爪子則用白色氣球搭配，相當傳神。

▲造型氣球藝術家宋俊霖創作的「台灣藍鯨」。（圖／以下皆獲得宋俊霖授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

美國Qualatex公司每年舉辦創意氣球大賽，比賽規定參賽者必須使用指定顏色，將氣球作品拍下後上傳網站評比，每年皆吸引各國氣球好手參賽。今年主題為金屬金（Chrome Gold），由台灣選手吳哲宇摘下冠軍頭銜。

2018年一位台灣造型氣球藝術家宋俊霖，也以「台灣藍鯨」的造型氣球參賽奪下冠軍。宋俊霖當時透露，他參賽的藍鯨氣球花費12小時、使用170個氣球製作而成，之所以會想做藍鯨，是因為在今年4月7日參加由喜樂島聯盟舉辦的活動，內心覺得非常感動，所以在5月20日摺了喜樂島聯盟LOGO上的台灣藍鯨當比賽作品。