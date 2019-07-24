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17歲乖女兒被帶壞學吸毒　老爸爆氣槍殺她男友「倒地再補槍」

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17歲女兒學壞吸毒，老爸爆氣槍殺她男友。（圖／翻攝自Facebook／New Castle Police Department）

▲德班吉歐坦承朝女兒的男友開了5、6槍。（圖／翻攝自Facebook／New Castle Police Department）

記者黃翊婷／綜合報導

美國賓夕法尼亞州41歲的父親德班吉歐（Michael D'Biagio）認為自己17歲的女兒學會吸毒，全是因為同齡男友皮斯克的關係，於是瞞著前往商場購物的妻女偷偷與皮斯克聯繫，再開車返家取槍前往赴約，一見面就朝人開槍射擊，接著又往前一步再補一槍，導致對方送醫傷重不治。

根據《紐約郵報》報導，德班吉歐懷疑女兒學會吸毒，父女倆先前曾為此大吵一架，他認為女兒曾偷偷瞞著家人外出買大麻，又和男友皮斯克（Darren Jevcak）一起吸古柯鹼，在雙方吵架過程中，他無意間得知男方的名字與手機號碼。

▲▼槍示意圖,開槍,手槍,BB槍,玩具槍,。（圖／pixabay）

▲皮斯克剛與女友的父親碰面，對方二話不說就直接朝他開槍。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

為了讓女兒回歸正途，德班吉歐先是帶著妻女到當地一間商場購物，再趁著沒有人注意的空檔打電話給皮斯克，確定對方現在正在附近的披薩店工作後，立即開車返家取槍，再前往披薩店赴約。

皮斯克一見到德班吉歐就遭開槍射中手臂，倒地後對方又上前補槍，他身受重傷，雖然緊急送醫治療，最後仍因傷重宣告不治。德班吉歐被警方逮捕時坦承，自己至少朝皮斯克開了5、6槍，「我看他一臉震驚，才想再補幾槍幫他擺脫痛苦。」至於更詳細的犯案動機、手法等細節，賓州紐卡斯爾（New Castle）警方仍在調查當中。

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關鍵字：美國,賓州,毒品,北美要聞

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