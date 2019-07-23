幫兩隻流浪貓勸架被抓傷　地方媽媽手腫成藍紫色休克「截肢保命」

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記者黃翊婷／綜合報導

英國45歲婦人布雷迪日前看到兩隻流浪貓在花園中打架，上前想將牠們分開、驅離，沒想到卻被抓傷，幾天後受傷的手竟然腫起來，其中一根手指甚至變成「藍紫色」，一度還因為中毒性休克命危，最後經過5個半小時的截肢手術、住院休養一個多月，總算成功保住性命。

根據英國《都市日報》21日報導，布雷迪（Moira Brady）回想當時的狀況，她提到，當天在花園發現兩隻流浪貓在打架，於是出手想將牠們驅離，過程中左手被劃傷，但傷口不大，她並不以為意，簡單清洗後就忘了這件事，直到幾天後手臂嚴重腫脹，其中一根手指還腫成藍紫色，這才嚇得趕忙跑到醫院求助。

▲布雷迪在自家花園裡被流浪貓抓傷。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文內容無關，下同）

「醫生一看到我，就問我是不是靠近過動物。」布雷迪表示，醫療團隊說她感染金黃葡萄球菌（俗稱的超級細菌）以及A型鏈球菌，最嚴重可能會因此喪命，或者必須移除左手，「外科醫生輪班為我進行長達5個小時的手術，過程中還有輸血，最後截除我左手的一根手指，他們說我這樣已經算很幸運了。」

布雷迪說，事後自己在醫院觀察一個多月才獲准出院，「我跟其他人說截肢是因為被貓抓傷，大家都覺得很不可思議」，現在她少了一根手指，生活多少也受到影響，甚至連把食物從烤箱裡拿出來都辦不到。當地公共衛生顧問克萊頓博士（Emilia Crighton）提醒，如果被動物劃傷、咬傷，一定要注意是否有感染的狀況，通常會建議民眾就醫檢查，可以先詢問自己熟悉的家庭醫生再做判斷。

▼布雷迪最後截除一根手指保命。