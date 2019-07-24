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11歲過敏兒吃4塊巧克力喪命　父看包裝含「奶粉」崩潰

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記者黃翊婷／綜合報導

英國11歲男孩鮑納爾對乳製品過敏，父親湯瑪士在6月8日時拿了4塊巧克力給他，雖然事先已經確認過「不含乳製品」，沒想到他吃了以後隨即出現嘔吐、呼吸困難等狀況，緊急送醫還是宣告不治。湯瑪士再仔細看看包裝才發現，原來那些巧克力的成分中含有奶粉，事後也對自己的一時粗心害死兒子感到相當懊悔。

▲▼ 巧克力。（圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

▲鮑納爾誤食含有奶粉的巧克力，引發過敏身亡。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，下同）

根據英國《太陽報》22日報導，湯瑪士（Thomas Pownall）上月8日把4塊巧克力裝在玻璃碗裡，再拿給兒子鮑納爾（Raffi Pownall）吃，沒想到巧克力才吞下肚不久，孩子就突然出現嘔吐、呼吸困難等嚴重的過敏反應，他雖然立即打電話叫救護車，也拿出吸入器搶救，但孩子送抵醫院後，仍在同日傍晚5時43分宣告不治。

湯瑪士提到，兒子對乳製品過敏，他確認過巧克力不含麩質、乳製品，才會拿給孩子吃，發生狀況的當下他趕忙拿起包裝再看一次，這才發現成分中含有奶粉，「他曾經不小心喝到牛奶，但這次他沒有挺過來。」

▲▼牛奶。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲鮑納爾曾不小心喝到牛奶，但並未引起強烈的過敏反應。

負責這起案件的驗屍官泰勒（Richard Taylor）證實，鮑納爾過敏死亡屬於意外，「他的父親盡其所能想救回他的性命。我認為孩子是在無意中攝取一小塊含有奶粉的巧克力，所以我記錄這是一起意外死亡案件。」

湯瑪士事後為了自己的粗心大意相當懊悔，由於他是真的以為巧克力中未含乳製品，並非故意餵食，事後也拚命幫忙急救，最後獲判不起訴，但不論有多後悔，仍舊換不回他兒子寶貴的性命。

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關鍵字：英國,過敏

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