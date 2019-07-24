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100公尺高空彈跳吊繩一甩鬆脫　白衣男6秒落地「砰」一聲摔斷脊椎

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▲影片內容可能會引起觀看者不適。取自YouTube，如遭刪除請見諒。 

記者黃翊婷／綜合報導

波蘭濱海省港口城市格地尼亞（Gdynia）21日發生一起高空彈跳意外事故，一名39歲男子在市區的公園表演特技時，綁在腳踝的吊繩突然鬆脫，雖然他剛好摔在安全氣墊上，但還是發出一聲巨響，送醫檢查證實脊椎骨斷裂、內臟多處受損，不幸中的大幸是，這些傷勢並未影響到脊椎內的神經，只要好好靜養，應該能順利康復。

這段在網路上流傳的10分17秒驚悚影片中，一開始穿著白色上衣的男子跟著工作人員一起搭上吊車，民眾拍攝的鏡頭也隨著吊車上升逐漸變成仰望的視角；接著男子從大約100公尺高的地方一躍而下，沒想到才跳下來5秒鐘，綁在腳踝上的吊繩卻突然鬆脫，他整個人直接從半空中墜落地面，這段過程只有短短1秒鐘。

高空彈跳。（圖／達志影像／美聯社）

▲高空彈跳被稱為是「人生必體驗的極限運動」。（示意圖／達志影像／美聯社，與本案無關）

男子落地時剛好摔在安全氣墊上，但巨大的撞擊聲響還是把現場民眾嚇了一跳。一旁的工作人員不知道是嚇壞了，還是根本沒有反應過來發生什麼事，腳步輕鬆地往安全氣墊的方向走去，直到蹲下來檢查才驚覺事態嚴重，其他熱心民眾也紛紛上前關心傷勢。

而這位摔傷的表演者事後緊急送醫治療，檢查後確認脊椎骨斷裂、內臟多處受損，幸運的是，這些傷勢並未影響到脊椎內的神經，後續只要好好休養，應該不會影響到日後的生活。主辦單位BungeeClub也向波蘭媒體表示，會全力配合警方進行後續調查，希望能早日釐清意外發生的原因。

相關報導以及影片在網路上公開後，網友們看完紛紛留言表示，「工作人員的危機處理反應也太慢了吧」、「簡直不敢相信，第一時間竟然沒人給予幫助」、「這次他幸運贏得第二次生命，希望他以後不要繼續表演這麼危險的特技了」。

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關鍵字：波蘭,高空彈跳

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