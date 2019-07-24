中俄軍機闖入領空！美國防部表態「力挺日韓」　堅持保護盟友

▲ F-15K戰機。（圖／翻攝自維基百科）

記者陳宛貞／編譯

南韓聯合參謀本部23日指出，俄羅斯及中國的5架軍機當天上午闖入南韓防空識別區（KADIZ），俄國軍機更二度入侵領空，南韓戰機立刻升空，開火驅離，事後向兩國使館提出嚴正抗議。美國國防部24日對此表示，強烈支持南韓及日本對兩國軍機侵犯其領空事件的回應。

俄羅斯一架A-50「熊蜂」預警機23日二度闖入南韓東海獨島（日本稱「竹島」）領空，南韓空軍隨即出動F-15K和KF-16等戰機，共開火360發機砲才將A-50驅離。南韓軍方表示，這是史上首度有外國軍機侵犯該國領空。聲稱對竹島擁有主權的日本也派出一架戰機並抗議道，這是侵犯日本領空的行為。

美國五角大廈發言人伊斯特伯恩（Lt. Col. Dave Eastburn）回應南韓《韓聯社》表示，「美國強烈支持我們的盟友南韓及日本，以及他們對中國及俄羅軍機侵犯領空的反應。」他說明，五角大廈正就這起事件與日韓緊密協調，也持續關注日韓與中俄外交上的來往，「美國保衛盟友的承諾是堅不可摧的。」

另一方面，南韓青瓦台稍早宣布，俄國政府23日事發至今已經二度對此表示深感遺憾，將採取一切必要措施展開調查。俄方說明，23日原定與中國進行聯合飛行訓練，因機器故障才導致軍機誤闖非預定空域，並無侵犯意圖，也將尊重國際法及南韓法律。