京都動畫將「浴火重生」！社長霸氣喊話：請與我們攜手對抗惡勢力

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宣告京都動畫「浴火重生」！社長八田英明：請與我們攜手對抗惡勢力

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▲▼京都動畫縱火案，支持者在現場留下花束和手繪動畫角色獻給受難者。（圖／路透）

▲粉絲們到京都動畫哀悼死者。（圖／路透社）

實習記者黃可昀／綜合報導

日本京都動畫第一工作室18日遭到縱火，整棟建築被燒到殘破不堪、一片焦黑，全球粉絲在哀悼受害死者的同時，都擔心京都動畫是否會一蹶不振。社長八田英明22日透過NHK發表一份聲明，內容提到「請給我們一點時間，未來京都動畫會繼續為全球粉絲創造動人、充滿希望的作品」，希望觀眾們不要失去信心。

▲▼ 日本京都動畫（又稱「京阿尼」）縱火事件奪走34條人命。（圖／達志影像／美聯社）

▲京都動畫縱火事件奪走34條人命。（圖／達志影像／美聯社）

據NHK報導，八田英明的聲明中指出，在這場痛心的災難中，不少員工被大火襲擊而受傷，甚至有人因此喪命，這群人都是公司「無可取代的重要人物」，但在悲痛的同時，他也從媒體中得知「原來全世界有這麼多的人，正在密切的關心與支持我們，這是我們對抗黑暗時不可或缺的力量。」

他也提到，目前還有很多工作夥伴正在醫院與死神拔河，公司和員工都需要時間來復原、重建，希望外界不要對京都動畫失去信心，「我們會繼續創造激勵人心的動畫，全體員工一同攜手為社會做出貢獻，並與所有支持我們的粉絲一起面對挑戰。」

▲▼京都動畫,京阿尼。（圖／路透）

▲公司重建還需要花費大量時間與資金。（圖／路透社）

據了解，這場火災共釀成34人死亡、35人受傷，兇手是41歲的失業男子青葉真司，案發後他宛如「鬼屋」的住處也跟著曝光，除了屋內停電，冰箱裡的食物也已經放到腐爛留湯，冒出陣陣臭味，牆壁還留有被鐵鎚敲擊的痕跡。

青葉真司縱火後自己也受到波及，頭髮、衣物被燒得焦黑破爛，身體多處也嚴重燒傷，目前仍處於昏迷狀態，需要等到清醒才有辦法接受警方偵訊。

★圖片為版權照片，由路透社、達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：京都動畫,八田英明,京阿尼,青葉真司,日韓要聞

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