19歲士兵遭虐！「太年輕」被集體罷凌到患焦慮症　申請外出自殺亡

▲ 板門店非軍事區的南韓士兵眺望北韓。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

南韓社會注重長幼、輩分階級，導致軍中霸凌案層出不窮。一名男大生是家中獨子，18歲時便入伍服役，卻因為太過年輕，遭年紀比他大的同袍孤立更百般虐待，5月時申請休假外出後在家中輕生，過世時年僅19歲。

KBS電視台9點新聞23日報導，該名男大生自2018年9月起便遭集體霸凌。同袍年紀都比他大上二三歲，經常因瑣碎的小事，以不堪入耳的辱罵及暴行為他的軍中生活蒙上陰影。同袍曾對他說過，「年紀這麼小囂張什麼？長得像猴子的XX，是殘障嗎？」更以他是同期中的老么為由，不斷指使他跑腿

該名男大生5月曾向指揮官訴苦，但指揮官僅勸他和加害者和解，未採取其他任何措施。男大生因長期遭受霸凌出現焦慮症狀，申請休假外出，2天後卻又接到加害者的電話，最終不堪龐大的壓力而輕生。

調查指出，3名加害者在男大生死前聯絡他，通話中試圖說服他和解，後依侮辱罪被軍檢立案。另一方面，軍方人士指責，指揮官得知有霸凌狀況時，應立即將男大生與加害者隔離及安排心理治療，相關單位明顯有所疏忽。

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