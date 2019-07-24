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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

影／帶3歲孫女出門玩！阿嬤丟完垃圾轉身一看⋯女童「重傷癱倒地上」

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記者朱世凱／綜合報導

大陸近日發生一起駭人的車禍意外，一名奶奶帶著3歲孫女到住家社區旁玩耍，不料當她離開一下子去丟垃圾時，孫女就在她的後方遭到一輛黑色轎車輾壓，導致女童頭部、肺部、肝臟嚴重受傷。孩子目前雖然正在接受治療，但仍處於昏迷狀態；肇事駕駛則哭著說，當時沒有看見女童蹲在那，才會不慎釀禍。

綜合陸媒報導，事件發生在浙江省金華市，一名奶奶21日帶著孫女出門倒垃圾，過程中她先讓孩子到社區旁的道路間玩耍，沒想到丟完以後轉身一看，就發現孫女重傷躺在地上。從監視器畫面可見，身穿淺色上衣的孫女蹲在道路中央玩耍，幾秒鐘之後，一輛左轉彎的黑色轎車直接從她身上輾壓過去，導致女童當場癱倒地上動彈不得。

▼女童蹲坐路中間玩耍，結果遭到轎車輾壓重傷。（圖／翻攝自梨視頻）

▲▼女童蹲坐路中間玩耍，結果遭到轎車輾壓重傷。（圖／翻攝自梨視頻）

奶奶見狀慌張地跑過來抱起孫女，肇事駕駛也停下車查看情況。員警說，「我們趕到現場的時候，駕駛已經和孩子奶奶一起帶著女童到醫院了，地上還留著女童的玩具。目前女童仍處在昏迷狀態，主要是頭部、肺部和肝臟受傷，還在接受治療。」

盛姓駕駛在事故發生以後情緒相當激動，他不斷流淚表示，「我當時沒有看到有孩子蹲在那裡，就開過去了。」警方提醒，目前正值暑假期間，孩子們都放假了，家長對孩子的交通安全應該要更加留意。「由於孩子個子小，蹲下時非常容易進入車輛視線死角，所以千萬別讓孩子在停車場、人行道以及道路轉角等車輛會進出的地方停留、玩耍；另外，家長也要時刻看緊孩子，免得遺憾發生。」

不少網友看完後都在底下留言回應，「奶奶怎麼會讓女童去馬路上玩啊？」、「駕駛這樣會看不到？我覺得有點扯」、「我覺得兩方問題都滿大的」、「監護人應該負最大責任，因為沒看好孩子」、「阿嬤一定很內疚」、「駕駛好衰」、「希望女童身體盡早康復」。

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關鍵字：阿嬤,奶奶,倒垃圾,丟垃圾,重傷,癱軟,孫女

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