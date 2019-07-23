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渣男摧殘16歲孫女2年！黑道爺爺氣炸「下追殺令」：消波塊伺候

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▲▼犯罪,行兇,挾持,尾隨,暴力,威脅,跟蹤,傷害。（圖／記者周宸亘攝）

▲沈男威脅16歲少女交往兩年。（示意圖／資料照）

記者鄒鎮宇／綜合報導

一名自稱名醫的男子沈良（以下皆化名）透過網路結識16歲少女糖果，兩人一拍即合交往，沒想到沈男竟突然露出真面目，要脅對方穩定交往，否則散布裸照。糖果忍耐2年，直到18歲成年後才決定不再隱忍，並在媽媽的陪同下一起報警，而糖果那有著黑道背景的爺爺知道後震怒，下令各堂口的小弟將沈男抓捕。

據《周刊王》報導，沈良2016年自稱是知名醫師，透過網路交友結識糖果，兩人交談甚歡，進而見面交往、發生關係；沒想到，沈良為了可以跟糖果持續交往，竟拿出對方的裸照說，「如果不跟我繼續交往，就要公布妳的裸照讓家人和學校都知道」，甚至拿黑道勢力恐嚇。

▲▼消波塊。（示意圖／記者董美琪攝）

▲外傳糖果的爺爺要將沈男變成消波塊。（示意圖／記者董美琪攝）

糖果默默忍受沈男的威迫2年，直到18歲成年後才決定勇敢抗拒，和媽媽坦承一切後，也在對方的陪伴下報案，希望可以將沈男逮捕歸案。豈料，事件曝光後，糖果的爺爺知情後震怒，他利用自己身為黑幫大老、顯赫的江湖地位下達「甲級動員令」追殺沈男。

報導指出，沈男目前遭黑白兩道追補，道上更傳言只要抓到沈男，便會以「消波塊」的方式伺候，警方得知後也深怕沈男非死即傷，更加快追捕的速度。

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關鍵字：孫女,黑道,爺爺,追殺令,消波塊

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