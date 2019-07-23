「瓶中信」漂流50年被拾獲　英國男穿越時空找到新筆友　

▲澳洲男孩和爸爸釣魚時撿到50年前瓶中信，興奮地想回信給遠在英國的信主人。圖為132年前最古老瓶中信。（示意圖／翻攝自Western Australian Museum臉書）



實習記者陳妙津／綜合報導

澳洲漁民艾略特近日與兒子一同釣魚時，意外撿到一只瓶中信，打開一看發現，信件竟是來自50年前的一名13歲英國男孩保羅，內容寫道希望撿到信的人能給予回覆。保羅輾轉得知此事後也相當意外，並相當期待將寄來的回信。

據BBC報導，艾略特（Paul Elliot）當時與兒子Jyah一起在海灘上發現瓶中信，好奇之下，打破瓶子一看，只見斑駁的Sitmar Line紙上寫道，「我的名字是保羅.吉爾摩（Paul Gilmore），來自英格蘭，現在13歲，正坐在Fairstar船上前往澳洲墨爾本，目前距離弗里曼特爾1000英里，希望撿到瓶子的人能夠回覆我。」

Yarım asır önce yazılan mektup: Batı Avustralya’da 50 yıllık şişe mesajı bulundu



Paul Elliot adlı balıkçı, ABC’de yaptığı açıklamada, Güney Avustralya eyaletindeki Eyre Yarımadası’nın batısında oğluyla balık tutarken içinde mesaj yazılı bir şişe bulduğu… https://t.co/zjLWPXegnl — Murat Yılmaz (@Turkmuratyilmaz) 2019年7月18日

▲斑駁的信紙上還有保羅13歲時的稚嫩筆跡。



保羅寫下當時日期1969年11月17日後，將信裝入可口可樂瓶裡，並扔入大海中，期待能收到回覆。消息在媒體上曝光後，CNN輾轉聯絡上保羅一家人，得知當時至少丟下了6個瓶中信。

保羅的妹妹表示，沒想到有封信真能到達目的地。而保羅則驚喜地說，「我清楚記得當時寄信的場景，因為我很愛讀冒險故事，也嚮往異國小島，這對我來說是場重要的冒險，自此以後我就一直在旅行。」保羅於1973年回到英國完成學業，並在各國遊走擔任英文老師。

1969’da bir göçmen gemisiyle Avustralya’ya giden 13 yaşındaki Paul Gilmore denize bir şişe mesajı bırakmış. “Lütfen cevap verin" diye biten mektubu 50 yıl sonra 9 yaşındaki bir çocuk bulmuş. Gilmore arkadaş aramak için yazdığı mektubu -geç de olsa- bir çocuğun bulmasına sevinmiş. pic.twitter.com/wcmHrbM9Cp — DiasporaTürk (@diaspora_turk) 2019年7月21日



艾略特則表示，「當Jyah拿著瓶子走來時，我還以為他在騙我。」13歲的Jyah正在寫信回覆給保羅。而保羅一家則保證，若保羅從旅途中回來，一定會寫信回覆給Jyah。

不過海洋學家格里芬（David Griffin）表示，並不認為瓶子可以在海上漂泊50年之久，很可能早就已經在海灘上了，只是被風暴所掩蓋，「如果它被丟在南澳的某個海域，實際上不可能漂超過2年。」

Aki Ausztrália déli partjainál találta meg az üvegbe zárt üzenetet.Paul Elliot az ausztrál állami rádiónak elmondta, hogy fiával, Jyah-val talált rá a palackra az Eyre-félsziget nyugati partjainál, ahol halászni voltak. pic.twitter.com/x7Ppx1sy5F — P.KlauDIA (@PKlauDIA7) 2019年7月21日

至於保羅所乘的船隻很可能是源於澳洲吸引移民計畫。1960年代時，澳洲政府補貼孩童全額票價，吸引數十萬英國人移民澳洲，但當地的生活不如移民們的預期，因此有四分之一的人在數年後又返回英國。