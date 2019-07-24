一張圖看「馬維拉」救援次數　國民黨：民進黨就不能有點肩膀？

▲前總統馬英九、總統蔡英文。（合成照／記者李毓康、屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

國安私菸風暴第三天，總統府24日除了宣布新任國安局長由退輔會主委邱國正接任外，針對特勤涉案的追查進度也公開說明。總統府發言人丁允恭表示，這次超量購買免稅菸品行為，在總統蔡英文上任前就有相關情況，但詳細數字有待調查釐清。對此，國民黨文傳會副主委兼發言人洪孟楷表示，「民進黨政府，完成執政了三年多，能不能有點肩膀，不要再出包弊案還要拖馬維拉救援？」

洪孟楷表示，民進黨政府已上任三年多，但遇到事情把前朝的馬英九政府來當救援投手，營造天下烏鴉一般黑的假象，從雄三誤射、普悠瑪事件、到最近的國安局走私香菸也不放過，「拜託！如果都要這樣比，那不就承認自己做得比馬政府時期還爛？而現實世界李維拉（Mariano Rivera）已經全票入選美國職棒名人堂，綠營到底還要消費馬維拉到什麼時候？」

洪孟楷指出，從民進黨政府上任以來，無論是人事出包、軍紀敗壞、或是觀光客數量減少，都可以扯到馬英九頭上，彷彿綠營還是在野黨，民進黨已經行政立法完全執政，當然應該完全負責，因此，他羅列十一條，「就是提醒民進黨政府，完全執政了三年多，能不能有點肩膀，不要再出包弊案還要拖馬維拉救援？」

洪孟楷提到，這次國安香菸走私案，9800條菸品超越過去馬政府幾次出訪總和的紀錄，「比好不比壞，如果連走私都比馬政府時來的精進，那麼只能說過去三年多民進黨政府的螺絲鬆到無極限。這樣的共犯結構，接下來就是看檢調能不能突破，把貪國家便宜的一大串肉粽給揪出。至於還要消費馬維拉的綠營，別說冠軍賽了，就連季後賽也別想沾邊吧。」

▲國民黨文傳會副主委兼發言人洪孟楷 。（資料照／記者屠惠剛攝）

面對國安私菸風暴越演越烈，蔡英文晚間在臉書發文表示，針對特勤人員大量購買免稅煙品之不當行為，會持續檢討，早上她已任命現任國軍退除役官兵輔導委員會邱國正主委，接任國安局局長。

蔡英文指出，邱國正有完整的軍事資歷，過去在軍中以「治軍嚴謹」聞名，也是台灣第一位獲選列入「美國陸軍戰爭學院名人堂」的將官，她會全力支持邱局長整飭國安局，強化人員紀律，確保國安局能具體落實政策要求，因應種種國安挑戰。

蔡英文強調，所有的制度與慣習，不是「行之有年」就代表合法、合理，國安局雖然涉及機密保護和國家安全，但絕對不該成為迴避監督、違背法令的理由，「我的立場非常清楚，依法行政是國家安全的必要條件。全面檢討現有制度，嚴格整頓人員管理，就是我對國安團隊的命令。」

▲洪孟楷認為，民進黨政府執政三年多，「能不能有點肩膀，不要再出包弊案還要拖馬維拉救援？」。（圖／翻攝洪孟楷臉書）

▲蔡英文下令邱國正整頓國安局。（圖／翻攝蔡英文臉書）