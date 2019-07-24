邱國正以「治軍嚴謹」聞名　蔡英文下令整頓國安局

▲蔡英文下令邱國正整頓國安局。（圖／翻攝蔡英文臉書）

記者黃巈禾／台北報導

國安私菸風暴第三天，總統府24日除了宣布新任國安局長由退輔會主委邱國正接任外，針對特勤涉案的追查進度也公開說明。總統蔡英文晚間在臉書強調，邱國正有完整的軍事資歷，過去在軍中以「治軍嚴謹」聞名，因此，特別任命他為國家安全局新任局長，全面檢討現有制度、嚴格整頓人員管理。

總統府24日下午親上火線，總統府發言人丁允恭24日表示，蔡英文特別指派退輔會主委邱國正接任國安局長，並要求邱國正徹底整頓特勤人員不當買菸的行為，期許邱國正加強國安局團隊紀律，提升運作效能。

面對國安私菸風暴越演越烈，蔡英文晚間在臉書發文表示，針對特勤人員大量購買免稅煙品之不當行為，會持續檢討，早上她已任命現任國軍退除役官兵輔導委員會邱國正主委，接任國安局局長。



蔡英文指出，邱國正有完整的軍事資歷，過去在軍中以「治軍嚴謹」聞名，也是台灣第一位獲選列入「美國陸軍戰爭學院名人堂」的將官，她會全力支持邱局長整飭國安局，強化人員紀律，確保國安局能具體落實政策要求，因應種種國安挑戰。



蔡英文強調，所有的制度與慣習，不是「行之有年」就代表合法、合理，國安局雖然涉及機密保護和國家安全，但絕對不該成為迴避監督、違背法令的理由，「我的立場非常清楚，依法行政是國家安全的必要條件。全面檢討現有制度，嚴格整頓人員管理，就是我對國安團隊的命令。」