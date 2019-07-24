與會中華職棒明星賽　陸軍269旅舉護國旗展壯闊畫面

軍聞社／記者陳軍均桃園23日電

因應週末即將登場的「2019中華職棒明星對抗賽」，陸軍269旅23日針對賽前由國軍官兵領唱國歌橋段，進行舉護國旗練習，場面壯觀，更彰顯國軍與國家密不可分的關係以及愛國情操。

「雄獅護旗隊，勇猛頑強！」從練習的嘹亮口號中，可以聽見，陸軍269旅已經準備好，陸軍第6軍團政戰主任陳少將更利用上午時機前往高山頂營區慰問，為此次參演官兵加油打氣。

此次擔任269旅雄獅護旗隊帶隊官的劉少校強調，很榮幸可以擔任舉護國旗的帶隊官，所有官兵從零開始，到現在可以展現出絕佳的默契，都是大家一起努力一起奮鬥所獲得的，他們的訓練信念就是在棒球場上，展開這面巨幅國旗，激起國人對於國旗的熱愛及愛國心，並珍惜國家自由民主的可貴，同時也能與年度中華職棒主題「Fight for Taiwan」的精神相契合。

2019中華職棒明星對抗賽將於本月27、28日在新莊球場熱鬧開打，除了中華隊對抗中職明星隊的精采對決外，賽前由國軍官兵領唱國歌，為活動拉開序幕，並於場外安排人才招募及全民國防體驗活動，與民眾共襄盛舉職棒盛事。

此次活動亦提供國軍官兵購票優惠方案，凡於各大通路購票時，選擇「國軍官兵購票優惠」選項，並於結帳時出示軍人身分證或軍校學生證，即可享有購票9折優惠。