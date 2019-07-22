提升國軍形象　國防部排定教育班隊最高8小時廉潔課程

軍聞社／記者李一豪臺北22日電

國防部長嚴德發22日接見國際透明組織訪問團，對於國際廉政學者遠道來訪，擔任「國軍高階幹部廉潔教育講習」師資，導入國際思維，擴展廉政視野，表達誠摯歡迎與肯定。

嚴部長上午在博愛營區接見率團來訪的國際透明組織學者Steve Francis、Stephanie Trapnell、Sergejus Muravjovas、Sun Hi Lee，以及臺灣透明組織學者葛傳宇等一行，雙方針對廉政工作、國防組織透明度等議題交換意見。

嚴部長表示，中華民國是自由民主的國家，外界對國軍的廉潔度有高度期許，不論是個人的廉潔操守，乃至整個組織的透明與職責，都是國防隱形戰力，在在都需要廣泛、深入的宣導教育。

對此，嚴部長指出，國防部自今年起，在軍事教育的基礎、分科、進修、深造等各階段教育班隊，排定2至8小時廉潔教育課程，提高國軍幹部肅貪防弊認知，養成正確法紀觀念；同時，由國防部統籌督導，推動全軍廉政事務。

另外，嚴部長特別感謝臺灣透明組織協會的專家、學者，長年支持與協助國防部廉政政策規劃執行、廉潔教育宣導，以及輔導參加國際軍事廉潔評鑑，獲得良好成效，具體而實際地維護國軍廉能價值。

嚴部長說，「政府國防廉潔指數」評鑑績效，不僅是國軍的榮譽，也是國家的榮耀，面對即將邁入第3次評鑑，國軍仍將持續努力精進，營造與國際接軌的良善廉能治理環境，期使國人繼續支持國軍、支持政府，同時贏得國際社會的肯定與掌聲。

國際透明組織在民國101年推出貪污測量機制「政府國防廉潔指數（GDAI）」，作為全球第一個評估各國國防與軍購透明度的權威指標，在民國102年、104年公布的2次評鑑成績當中，我國均列B級，屬低貪腐風險國家，顯見國軍推動廉政成效與透明度，均受到國際高度肯定。