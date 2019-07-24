空軍「八一四」勝利82週年　花蓮基地開放秀三型主力戰機

軍聞社／記者謝宏檜臺北23日電

國防部23日在例行記者會中說明即將在8月10日登場的「108年國防知性之旅—空軍花蓮基地營區開放活動」內容規劃及注意事項，期能透過精采活動吸引民眾走入營區，近距離體驗國防事務，激發全民國防意識，進而團結全民防衛力量。

空軍第五聯隊聯隊長謝少將上午表示，為慶祝空軍「八一四」勝利82週年，今年在空軍花蓮基地辦理營區開放活動，期藉雷虎小組特技表演暨三型主力戰機性能展示、空軍樂儀隊表演、裝備靜態展示、園遊會及團體表演等活動，強化民眾對全民國防支持與認同，歡迎國人踴躍參與，相關活動資訊請至空軍司令部臉書專頁查詢。

謝聯隊長強調，活動當天禁止民眾使用空拍機、飛行器、風箏及氣球等影響飛行安全的物品，也請前來參與營區開放活動的國民，攜帶中華民國國民身分證、駕照或健保卡，並主動出示接受查驗，同時也籲請來訪民眾切勿穿著、散發、張貼與選舉有關之服飾、文宣、旗幟或從事競選造勢活動。

記者會中，國防部也特別安排陸軍機步333旅官兵展示「透氣戰鬥衫」個裝，後次室後勤整備處處長耿少將說明，為使官兵在平、戰時及各項救災任務中，穿著能更為舒適，近期撥發新式戰鬥個裝供各作戰區運用，並配合日前「丹娜絲颱風」的防災工作上發輝實質功效，也希望透過媒體讓國人知道國軍裝備是隨著環境及科技與時俱進。

機步333旅黃上尉則指出，新式的「透氣戰鬥衫」與迷彩服相較下較為透氣，且延展性更高，能提供官兵在救災工作上更良好的舒適性及功能性，並能更有效率地完成各項任務。