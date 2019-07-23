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國軍F-16V改用奇異F-110發動機　推力「恐怖提升」佔位優勢大增

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F-16V。（圖／翻攝自洛克希德馬丁官網）

這一批售台的F-16V，將改採110-GE-129渦輪扇發動機。（圖／翻攝自洛克希德馬丁官網）

記者林彥臣／綜合報導

台灣向美國爭取66架改良型F-16V戰機，在華府的「台海安全研析中心」主任梅復興表示，這一批售台的F-16V跟過去的國軍F-16最大的不同，就在於發動機將由奇異（GE）公司研發的F110-GE-129渦輪扇發動機，取代普惠
（P&W）F100系列發動機。

「台海安全研析中心」主任梅復興在臉書表示，根據美政府人士日前透露，本次擬薦售予臺灣的戰機，將是以F-16 Block 70的先進構型為基礎。與我國現有戰機相比，美方本次將同意出售的構型具有以下一些不同之處。

針對發動機的部分梅復興解釋，美方建議使用奇異公司的F110-GE-129 渦輪扇發動機，軍用推力為16610磅，最大(後燃) 推力則達29500磅，比現役Block 20機的推力要高出24%！發動機馬力大幅提升不僅有助戰機重掛載構型時的性能，維持高度/速度等，而且對於運動佔位，加速，進入有利發射武器的(高度，速度) 條件等也都會有正面意義。

梅復興說，增加動力亦會抵消因重量大幅攀升而流失的推重比 (推力/重量比) ，有助於改善Block 70之空戰運動性能，使之恢復較近乎 (因重量輕而機鼻指向靈活度備受美軍路克基地教官激賞的) Block 20 之優異纏鬥性能。

梅復興解釋，為什麼這次發動機會改採F110-GE-129渦輪扇發動機，捨棄已使用20年的普惠F100系列發動機，主要原因在於成本考量，但實際上成本不僅限於硬體單價，亦與新機上需配合自動防撞系統（AGCAS）而修改發動機之電子引擎控制系統暨與飛機整合測試成本有關。

▲F-16V。（圖／翻攝自洛克希德馬丁官網）

▲F-16V的推力比現役Block 20機的推力要高出24%。（圖／翻攝自洛克希德馬丁官網）

在其他方面的改善梅復興也解釋，機身結構設計壽命可達12000飛行小時，約我國空軍現役F-16 Block 20原始設計的1.5倍，相當於超過30年的正常服役飛行時數！同時，機身與起落架結構均足以負擔48000磅的最大起飛重量，比我國現役的Block 20的原構型要高出了將近5噸！這表示Block 70可攜載多出約30%重量的燃料(副油箱)或武器起飛，意味著酬載/航程性能會顯著較優。

梅復興說，雖然國君毋需過度强調對地攻擊能力上的意義，但大幅增加滯空時間與作戰半徑對於制空（巡邏，攔截，掃蕩等）防衛任務上具備高度的重要性。

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