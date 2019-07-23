國安局「吳宗憲」涉走私香菸　調查局連夜送辦8人交保2聲押

記者劉昌松、趙永博／台北報導

與藝人同名的國安局少校「吳宗憲」疑似透過華航高層，購買645萬的免稅菸品，在總統蔡英文結束12天的出訪行程後，通過國賓特殊通道，要夾帶這批香菸入境。新北市調查處接獲情資，在22日偕同關務署，於桃園機場攔截多達9800條香菸，並帶回吳宗憲等10名國安局人員。

▲國安局少校吳宗憲等9名國安局涉案軍官，被發現利用職務之便，購買並挾帶9800條免稅香菸要闖關，總統蔡英文得知後十分震怒，下令徹查嚴辦。（圖／記者劉昌送攝）



經過新北市調處初步偵訊後，22日晚間9時許陸續將涉案人員，依貪污罪及菸酒管理法等罪名移送至台北地檢署偵辦，目前其中8人目前以25至50萬不等的金額交保，而主嫌吳宗憲與另一名涉案張姓軍官，複訊後遭到檢方聲押。

整起案情由立法委員黃國昌22日出面開記者會爆料，當中直指隸屬於總統府侍衛室的國安局少校吳宗憲，涉嫌利用總統出訪的勤務，由華航高層代為購買9800條的「七星」等知名香菸，總金額高達645萬，分成5筆訂單刷卡，刷出最高單筆最高200多萬的金額。

法務部調查局接獲線報後，交由新北市調查處接手偵辦，調查人員研判由於數量過於龐大，涉案人不可能存放於機上，一定是將這些菸品藏於機場某處，果然在華膳空廚免稅品倉庫中，找到了這批貨物。調查人員按兵不動，等到總統出訪回國後，這批菸品一被搬動，才正式收網。

立委黃國昌則是早在12號就得知國安人員的不法行為，透過合法管道，跟著調查人員到桃園機場埋伏，直到調查局人員在管制區外，攔下總統車隊，並將涉案的國安局人員帶回市調處偵訊後，才召開記者會，公開帳單及整個案情的經過。

總統蔡英文在得知國安局人員涉案後十分震怒，責令國安局依法嚴辦，並配合司法單位調查。國安局長彭勝竹22日已向總統請辭獲准，由副局長柯承亨暫為代理，總統府侍衛長張捷，則是自請處分並予以調離現職，侍衛長由總統府副侍衛長柳惠千代理。

據了解，根據事發地點、偵辦單位及國安局所處位置，外界臆測可能在晚間移送至桃園、新北、士林地檢署，但新北市調查處訊問完涉案人員後，才臨時決定以部分人的戶籍地台北為主，在晚間8點多向北檢報請指揮，並在晚間9點陸續將10名涉案人員移送至台北地檢署。

目前8位相關的涉案國安局人員，被檢方依貪汙罪及菸酒管理法等罪名，以25至50萬交保候傳，而這批香菸的訂購者國安局少校吳宗憲及另一名涉案軍官張恒嘉，則是被檢方聲請羈押禁見。

▲涉案的國安局軍官張恒嘉，訊後被檢方聲請羈押禁見。（圖／記者劉昌送攝）



▲涉案的國安局人員李君偉，訊後以25萬元交保。（圖／記者劉昌送攝）

▲涉案的國安局人員張家維，訊後以25萬元交保。（圖／記者劉昌送攝）

▲涉案的國安局人員劉尊彰，訊後以50萬元交保。（圖／記者劉昌送攝）