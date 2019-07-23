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外送員加女客人LINE求當朋友　「妳在林森北上班嗎？」被拒惱羞

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記者黃翊婷／綜合報導

一名女網友22日晚間在「爆廢公社」PO出4張對話截圖聲稱，某知名外送平台的外送員主動加女客戶的LINE，開頭第一句話竟然是，「妳是在林森北上班（指當酒店妹）嗎？可以跟妳聊天當朋友嗎？」被拒絕就生氣反過來嗆對方有公主病；由於外送員知道女客戶的手機、住址，所以很害怕會遇到危險，偏偏報警結果不受理，這才PO出來想請大家一起幫忙想辦法。

原PO提到，受害的是自己的好閨蜜，「她因為交通問題在附近租屋，身體很糟，常常往醫院跑，三不五時開刀，雖然一直叫外送，但沒為難過外送員，太晚或是下雨還會多給錢」，沒想到卻遇上主動加LINE要求做朋友的外送員。

▲外賣，外送，外送員。（圖／CFP）

▲部分網友看完原PO朋友的恐怖經歷，也留言分享自己曾被外送員騷擾的經驗。（示意圖／CFP，與本文當事人無關）

請繼續往下閱讀...

雙方對話如下：

外送員：嗨，妳是在林森北上班嗎？可以跟妳當朋友嗎？
女客人：我不是在林森北上班喔……
外送員：哈哈，派謝啊（台語，抱歉）那天送吃的到妳家，以為妳在附近上班。
女客人：……
外送員：這樣加妳，妳會生氣嗎？只是想認識妳交朋友而已@@
女客人：你們現在外送服務人員都會這樣加人嗎？莫名很恐怖……
外送員：那照妳這種說法，外送人員就不能認識朋友？想認識朋友就該穿西裝嗎？
女客人：那沒有必要直接加客戶的LINE吧，你們都知道客戶的地址，萬一有什麼不對，我要找誰算帳？
外送員：拍謝哦，我已經離職了，想投訴就請便，只是花了29（元）服務費就自稱顧客、客戶，笑了，我去王品花一成的話，我不就當皇帝了。
女客人：所以你在理直氣壯什麼？交不到朋友的人被人家講都會這樣嗎？直接爆氣反駁人，合理觀點讓人覺得好像很合理。
外送員：哈哈，那請問一下，那天送餐去，妳的室友只穿內褲在我面前晃就很OK？
女客人：那是他的束腰配備喔，自己合理觀點是怎樣？
外送員：那就隨便妳囉，反正妳這位公主在我們中山群組也算小有名氣，哈哈，看妳自己囉，對了，還好我這個LINE是用王八卡註冊的，妳就請便吧。

外送員加女客LINE求當朋友。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▼▲原PO公布的對話截圖內容。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

外送員加女客LINE求當朋友。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO表示，雖然事後有報警，但警方不受理，「大家都說封鎖，重點今天對方有我的手機與住址，若是出門後他帶鎖匠來蹲家裡怎麼辦？一個女生在家的。」

大部分的網友看完紛紛留言安慰原PO不要想太多，會這樣嗆聲的人大多都不敢真的怎麼樣，但進出住處還是要留意一下自己的安全，「我以前也遇過一樣的，不過是某知名速食店」、「去App Store留負評說明情況，看他們還擺不擺爛，順便讓更多住外面的女性使用者注意安全」。

也有同為外送員的網友說，「應該是這個人本身有問題，我外送完看不到客人住址也不會特定去記，電話一律刪除」；甚至有人建議，「覺得外送平台應該設置一個官方轉接電話，這樣才能保障彼此隱私，免除互相騷擾的疑慮」。

▼現在外送平台正夯又方便，不少人的手機都有安裝相關的APP。（示意圖／CFP，與本文當事人無關）

▲手機（圖／CFP）

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關鍵字：爆廢公社,外送

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