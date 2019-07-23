「馬英九時期專機團員也買菸」　黃暐瀚認了：600條應該是極限　

▲前總統馬英九。（資料照／記者林敬旻攝）



記者蔡文鈴／台北報導

國安局人員走私菸品讓總統蔡英文震怒，前國安特勤人員也說這項「陋習」已經行之有年，前總統馬英九時期還曾團購過4千條，時代力量立委黃國昌質疑若這是從馬英九時期就發生的話，一定要徹查到底。對此，資深媒體人黃暐瀚在臉書承認，過去在專機上的團員也會買菸。

黃暐瀚表示，自己之前因為記者工作的關係，搭乘總統專機出訪過十次，因此對於出訪的大小事務，還算熟稔。

黃暐瀚指出，總統專機確實不同於一般的飛機，座位一人使用兩三個，機艙當作自己家，常常一趟飛行出去十多天，還沒等到回台灣，已經把空廚台，當作自家廚房，東西隨便拿，可樂自己倒了，而馬英九當總統時期，機上團員不買菸嗎？「買！確實會買。」

不過，黃暐瀚說，記者一人的額度就是兩條，想多買，那就借別人的額度去湊，一次專機頂多機上一百人上下，一人買兩條，也才兩三百條，真要多一點，五百、六百好了，沒聽過一次買9800條的，「這次國安吳宗憲的購買力，確實驚人。」

黃暐瀚也說，以自己過去的經驗，包括團員、外交部、總統府、記者與秘書等所有人加起來，「600條應該已經是極限，為什麼在停機坪還會有9200的『黑數』在等待？實在奇怪。」

黃暐瀚懷疑，如果不是早已談好「銷貨通路」，會有人買這麼多嗎？另外，他看到媒體報導，馬英九時代買過「四千條」，希望這個說法可以拿出證據，因為自己的經驗，就是一人兩條，屬於「機上購物」的合理數量。

黃暐瀚強調，夾帶一起闖關的九千兩百條，價差將近新台幣五百萬，這很可能有「共犯結構」在背後運作，五百萬不是小數目，但如果真要「通分」，其實也不算多，真相到底是如何？希望政府能有個交代。

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