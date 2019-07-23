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9800條私菸案擴大！2神祕女子血拚曝光　搭國安局便車搶買保養品

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【獨家】【隨扈夾帶菸】搭國安局便車搶買未稅品　2血拚神祕女子曝光

圖、文／鏡週刊

國安局官員透過華航高層在系統後台預訂9,800條免稅菸，透過國賓通關禮遇通道夾帶入境，台北地檢署今複訊後，依貪污及違反菸酒管理法等罪諭令少校吳宗憲及張恒嘉聲押禁見，其他8人則分別以20萬到50萬元交保。

不過，本刊調查，目前除了國安局10人涉案外，其實還有2名神祕女子董靜宜及黃湘媚也搭上便車，跟在國安局這波免稅菸品偷偷團購，2人各自花了十幾萬元，買了一堆免稅品，多是女性保養品、飾品及皮夾。

詭異的是，這2人尚未曝光，她們並非國安局人員，也不在總統蔡英文這次出訪隨行人員名單中，為何可以買了一堆免稅品，且跟吳宗憲等人一樣，都打算在總統專機返抵國門後，再隨著國安局一起領貨，不免令人質疑2人背景恐大有來歷。

由於華航向來都會提供「免稅品購買服務」給總統專機人員，讓他們選購，直到專機返國後，再把這些預購的免稅商品交給購買的人員，這次預購數量龐大，菸品項目明顯違反規定，不但明顯逃漏稅，連國安局官員都恐觸犯貪污罪，相關華航人員也難逃法網。

本刊調查，其實國安局利用總統出訪夾帶免稅菸品入境的做法，早已行之有年，例如馬英九擔任總統在2014年1月出訪非洲、中美洲友邦的「聖宏專案」，當時免稅菸品數量不到300條，但同年7月的「聖誼專案」免稅菸品數量已近1,800條。

馬英九任內，2015年7月「久揚專案」的免稅菸數量更逼近3,000條，馬英九卸任前，在2016年3月的「久安專案」免稅菸品高達3,677條，逐年攀升。

蔡英文2016年5月上任後，首次出訪的「英翔專案」，當時隨專機預購的免稅菸品僅342條，後來變本加厲，2017年10月的南太平洋專案已有2,242條免稅菸品隨專機購入，2018年4月的「非洲友邦專機」，免稅菸品也有2,474條，但到了同年8月的「同慶專案」則再增至4,492條。

至於這回國安局夾帶入境菸品數量多達近萬條，創下史上記錄，遭聲押的吳宗憲也供稱，因為擔心以後沒機會。未料，吃相難看，才遭看不下去的華航人員找立委黃國昌踢爆。

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