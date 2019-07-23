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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／平均3天一項制度創新　高效創新引領廣東高質量發展

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▲▼廣東省廣州市。（圖／CFP）

▲廣東省廣州市。（圖／CFP）

《廣東》平均3天一項制度創新　高效創新引領廣東高質量發展

廣東省近年來一直堅持深入實施創新驅動發展戰略，祭出了「科技創新12條」等一系列創新政策，不斷提高創新能力，為高質量發展提供了強大動力。數據顯示，廣東全省2018年研發經費支出超過2500億元人民幣、占生產總值比重達2.65%，PCT國際專利申請量約佔中國一半，有效發明專利量達24.9萬件、穩居首位。（中新社）

《河北》保定市長：奮力開創京津保地區率先聯動發展新局面

河北省人民政府新聞辦23日召開發布會，主題介紹保定市70載滄桑巨變。保定市委副書記、市長郭建英表示，保定是「京畿重地」，近年來，該市搶抓京津冀協同發展和疏解北京非首都功能重大機遇，積極對接京津，奮力開創京津保地區率先聯動發展新局面。目前，保定已與北京市城六區、天津市主城區實現對接合作全覆蓋，與北京、天津合作項目達436項，引資1800多億元人民幣。（中新社）

《貴州》中鐵建地產貴州公司：匠心整合多方資源打造「好房子」

中國鐵建地產貴州公司黨委書記、執行董事侯思軍表示，高端品質型住宅要從前期規劃設計與產品研發、施工標準化管控、配套設施打造、物業管理服務等方面把控，這是中鐵房地產集團（貴州）有限公司在住宅品質提升上的經驗。（中新社）

《吉林》第16屆長春車展現場售車近3萬台

長春市貿促會會長徐懷武23日指出，第16屆中國（長春）國際汽車博覽會現場銷售車輛近3萬台，整車及汽車後市場成交額突破60億元人民幣。其中，中國民族汽車品牌紅旗銷量相比去年實現435%的增長。（中新社）

▲▼第16屆長春車展現場。（圖／翻攝中新社）

▲第16屆長春車展現場。（圖／翻攝中新社）

《浙江》寧波市長裘東耀：把港口開放優勢發揮到極致

寧波市委副書記、市長裘東耀23日表示，「從百廢待興發展為經濟大市，從商埠小城蛻變成現代化國際港城，70年來，寧波大力深化高水平對外開放，努力把開放優勢發揮到極致。」他強調，寧波地區生產總值從1949年的2.2億元人民幣，躍升至2018年的10746億元人民幣，成為中國第15個GDP超萬億元城市。（中新社）

《貴州》原生態文化藝術週（郎德）啟動影像為媒　講述貴州發展

2019多彩貴州·第12屆中國原生態國際攝影大展之原生態文化藝術週（郎德）23日在貴州省黔東南苗族侗族自治州雷山縣郎德苗寨啟動，六大主題展悉數亮相，以影像為媒，講述貴州發展，展現中國形象。（中新社）

《山西》第1屆中國基層醫療衛生人才公益培訓計劃啟動

第1屆中國基層醫療衛生人才公益培訓計劃日前正式啟動，未來5年將聘請知名醫學專家，針對心腦血管、疼痛、呼吸系統等常見病診療方法對基層醫生進行培訓。（中新社）

《北京》北京世園會開啟「暑期消夏」模式

目前北京世園會已開啟「暑期消夏」模式，推出豐富的夜晚演出活動，「夜遊世園」正成為許多遊客的選擇。為讓遊客的夜遊體驗更豐富，「世園消夏音樂美食節」活動近日在世園會園區啟幕，並將持續至8月底。（新華社）

▼北京世園會中華園藝展示區，甘肅園景緻。（圖／CFP）

▲▼北京世園會中華園藝展示區，甘肅園景緻。（圖／CFP）

ET快訊
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陸前總理李鵬22日逝世　享耆壽91歲
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關鍵字：廣東,河北,貴州,吉林,浙江,山西,北京,科技創新12條,保定市長郭建英,天津,中國鐵建地產貴州公司,侯思軍,長春國際汽車博覽會,紅旗,寧波市長裘東耀,中國原生態國際攝影大展,中國基層醫療衛生人才公益培訓,北京世園會,華聞快遞,粵港澳要聞

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