被拍到與白衣人握手　網傳何君堯父母墓遭破壞噴字

▲網傳香港議員何君堯的父母墳墓遭到破壞。（圖／翻攝自Facebook／香港突發事故報料區）

記者馬叔安／綜合報導

香港立法會議員何君堯在「元朗事件」中被民眾拍下與攻擊香港市民的白衣人握手，導致服務處遭砸。網傳他的父母墳墓遭到破壞，周圍還被噴漆寫字。何君堯在21日元朗衝突後風波不斷，也包括23日上節目，與另一名議員討論該事件時，由於觀點不合，何君堯當場拍桌離去。

臉書社團「香港突發事故報料區」於23日下午中曝光的照片裡，可以看到兩座疑似是何君堯父母的墓碑，遭到外力破壞，碑面嚴重毀損，周圍也被黑漆噴上了諸如「官黑勾結」、「何君堯孝子」等挑釁文字。

21日元朗事件後，網路上流傳一段影片，顯示何君堯在元朗與多名白衣人握手致意，甚至豎起大拇指，還向一名白衣人表示「辛苦你啦」，22日下午，有香港網友自發性發起包圍何君堯服務處，並在玻璃牆上塗滿塗鴉和標語，同時高喊「何君堯可恥」等口號，何君堯為此在臉書上怒斥，「憤怒了」。

影／元朗握手白衣人 黑衣人砸爛他服務處…何君堯晚間「憤怒了」！

根據《明報》報導，何君堯23日與另一名議員朱凱迪上節目期間，兩人提到本周末將會舉行的「光復元朗」行動，何君堯不斷追問朱凱廸會否呼籲反修例示威者停止光復行動，當朱凱廸提到五大訴求之一的「釋放被捕人士」時，何君堯大為不滿，斥責朱凱廸「簡直是人渣」，並拍桌離場。