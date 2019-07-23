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病危婦連求救4次沒人理！醫護「忙拍團體照」...20分鐘後不幸身亡

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▲▼ 醫院 。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲山西一間醫院的醫護人員忙拍照，耽誤婦人的黃金救援時間。（示意圖／免費圖庫pxhere）

實習記者賴韻如／綜合報導

大陸一名老婦人日前被醫院發下病危通知書，病情急遽惡化，她的家人曾4度求救，但所有醫護人員卻忙著拍團體照，耽誤整整20分鐘。雖然醫生最終替老婦人做CPR，但因已錯過了「黃金搶救時間」，老婦人仍回天乏術。這起超離譜消息曝光後，也讓大批網友忍不住狂罵「沒有醫德！」

據《看看新聞》報導，山西省文水縣一名武姓男子表示，外婆於14日晚上9時許因為出現牙痛、乾嘔症狀，便將她送往至當地醫院治療，經檢查後，外婆隨即被送往心內科的重症加護病房。沒想到抽完血，醫生就發了病危通知書，家人們一收到病危通知書後相當著急，趕緊去找主治醫生，但醫生卻只叫他們帶外婆去排隊照電腦斷層。

▲▼病危婦人求救4次沒人理。（圖／翻攝自《看看新聞》）

▲醫護人員忙拍照，完全不理會婦人危及的病情。（圖／翻攝自《看看新聞》）

當外婆的各項手續都辦妥當後，武男便看到心內科的所有醫護人員都走出病房外開始拍團體照，然而，這時外婆的狀況開始急轉直下。武男表示，當時看見老人家難受得不行，便請表弟趕緊去叫醫生，醫生卻只淡淡地回一句「你等等」；眼看時間一分一秒的過去，只好第二次求助醫生，但得到的回覆依舊是「再等等」；又過了幾分鐘，舅媽再次去找主治醫生，當時他們已經照完第一張合照，但醫生卻一把將舅媽推開，並表示，「妳等等行不行？照完相再去給妳看不不行阿？」

▲▼病危婦人求救4次沒人理。（圖／翻攝自《看看新聞》）

▲病危婦人的家人們求救4次卻沒人理。（圖／翻攝自《看看新聞》）

就在此時，婦人的病情再次加重，其中一名護士發現其嚴重性後，才趕緊尋求主治醫生的幫忙，但另一名醫生卻拉著主治醫生的衣服，笑著說，「急什麼啊？咱們照完這張相再去看不行嗎？先照吧！」

經過這4次的求助都不被理會，武男也已經累積了滿滿的怒火，當場爆發，並怒罵所有醫護人員「沒有醫德」，主治醫生這才願意進入病房，替老婦人做CPR。然而，因為已經耽誤了20分鐘的黃金救援時間，老婦人最終仍不治身亡。

▲▼病危婦人求救4次沒人理。（圖／翻攝自《看看新聞》）

▲院方表示並不是因為照相造成的死亡。（圖／翻攝自《看看新聞》）

院方於事後表示，「不是因為照相造成的死亡，但是照顧病人肯定有受到影響。」對此，心內科主任已經被該醫院停職，至於醫生是否有失職，目前仍在等待醫調委員會的調查結果。

這起遺憾又離譜的消息曝光後，讓不少網友相當憤憤怒，紛紛留言痛批，「根本不在乎病人安危」、「完全配不上醫生這兩個字，也不配做人」、「醫德何在？」、「草菅人命」、「做人做事，最重要的一點就是將心比心」。然而，也有網友指出，這間醫院的名聲一直以來都很差，自己和家人都絕對不會到此看病。

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關鍵字：山西,病危通知,醫德

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