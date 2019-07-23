陸22省經濟半年報出爐：廣東GDP「飆過5兆」海放各地

▲廣東省廣州市。（圖／CFP）

記者馬叔安／綜合報導

大陸到22日為止，已有22個省份公佈上半年經濟數據，其中廣東省GDP以5.05萬億（以下稱兆）元（人民幣，下同）名列第一，遙遙領先以2.83兆元排在第二的浙江，而天津和重慶今年則是首次站上兆元大關，在經濟增速方面，雲南和貴州分別以9.2%和9%名列前兩名。

根據《澎湃新聞》整理，廣東GDP在上半年首次突破5兆元，同比增長6.5%，浙江上半年則以2.83兆元暫列大陸全國第二，第三名則是2.42兆元的河南，四川則是在今年上半年首次突破2兆元，達到2.05兆元。

此外，湖北、湖南、福建、安徽、北京、陝西和江西等7個省，GDP繼續保持在1兆元的行列，今年首次突破兆元大關的天津和重慶上半年GDP翻別為1.037兆元和1.033兆元，同比增長則分別為4.6%與6.2%，此外，海南、寧夏、青海三省份上半年GDP分別為0.27兆元、0.17萬億元和0.13兆元，暫時排在倒數三位。

▲北京晚間街景。（圖／記者馬叔安攝）

在經濟增速方面，22省份中，14省份超越或持平於大陸全國平均線（6.3%），其中雲南上半年增速為9.2%，增速排名較去年同期超越貴州暫列榜首。