影／每天打10小時麻將！她一摸牌「半側身體瞬間無法動彈」…嚇壞尖叫：救我

記者朱世凱／綜合報導

打麻將不僅可以和親朋好友增進感情，還能訓練頭腦幫助思考。不過大陸卻有一名胡姓婦女在打麻將途中突然半側身體癱瘓，讓她嚇得趕緊呼叫「救我！」其他牌咖見狀後，立刻將胡女送醫治療。主治醫師檢查後表示，患者本身頸椎就有問題，長時間坐著打牌造成脊髓受到擠壓，才會出現半身癱瘓的症狀。

▼打麻將打到一半竟然癱瘓了。（示意圖／記者林敬旻攝）

綜合陸媒報導，胡女表示，只要一有時間就會去打麻將，一天起碼可以打超過10個小時以上，有時候甚至會玩到半夜才回家。不料近日打到一半「準備摸牌」時，身體才剛向前傾，她就感覺到有半邊肢體無法動彈，立刻嚇得大聲呼救。醫生診治後發現，胡女並沒有口眼歪斜的情況，所以排除中風可能。

▼大媽每天打麻將超過10小時，造成半身無法動彈。（圖／翻攝自梨視頻）

脊柱外科主任隨後會診時指出，經過核磁共振精密檢查，病患確定罹患的是「脊髓半切綜合症」，由於頸椎間盤突出，壓住一側的脊髓，造成半邊身體癱瘓。他表示，打麻將時，低頭的動作會令頸椎生理弧度伸直，使椎間盤受到壓迫，建議每30至45分鐘轉換動作，或起身進行伸展運動，避免椎間盤突出。

▼胡女罹患「脊髓半切綜合症」。（圖／翻攝自梨視頻）

也有醫師說，原本頸椎有天然生理弧度可以將頭部12磅的重量平均分布於頸椎，但在打麻將時即使姿勢正確，都會出現低頭的動作令生理弧度伸直，令椎間盤受壓，「打麻將時手會向前、肩頸向前傾、胸肌夾緊，間接造成類似駝背的姿勢，這都會增加頸椎壓力。當椎間盤長時間受壓，加上突如其來的動作例如轉頭，都可能令椎間盤突出。」

▼胡女說自己一有時間就打牌，常常玩到生活作息不正常。（圖／翻攝自梨視頻）

不少網友看完後表示，「我立刻念給我媽聽」、「只好買個躺椅，躺著打」、「這個媽媽是除了睡覺都在打麻將吧」、「我一天上班也差不多10個小時，怎麼還好好的？」、「我打麻將打這麼久，第一次看到這種情況」、「自作孽耶」、「錢都還沒贏到就癱瘓了，感覺好慘」。