單親爸悶死8月大癱瘓嬰再自戕　檢反替他求情輕判原因曝光　　

　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

單親爸悶死8月大癱瘓嬰再自戕　「心力交瘁」檢替他求情輕判　

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼孩午睡驚醒「尖叫爬出嬰兒床」　家長一看監視器發毛！神父急勸：快搬家（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲女嬰因趴睡窒息成癱瘓，陳男獨自照顧身心俱疲。（示意圖／pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名單親父親，獨自照顧癱瘓女兒心力交瘁，竟將女兒悶死再偽造窒息。由於女嬰死因有疑，檢方安排解剖釐清，單親父深知真相即將水落石出，交代完後事與作案過程後也選擇自殺獲幸運救回，檢方依犯殺人罪嫌與兒少福利及權益保障法起訴並請求法官加重其刑。但檢察官也認為，這名單親父獨自照顧癱瘓稚女，承受一般常人無法理解的壓力，檢察官認為，其心理痛苦與內心糾結，並非常人能想像，足見其情可憫，若以殺人罪的最低刑度10年，仍嫌過重，因此也請求法官，斟酌刑法59條減輕其刑。

33歲的陳男2018年與妻離婚後，獨自照顧8個月大的女兒，因工作無暇全職照顧女兒，便將女兒給無照的陳姓保母照顧。未料，2018年10月間，女兒在保母家因趴睡導致窒息送醫，雖經搶救數日將女嬰救活，但卻不幸成重度癱瘓，終身都要仰賴他人才能存活。保母因涉業務過失致重傷害，後與陳男以20萬和解、撤告，獲不起訴。

陳男將命途乖舛的女兒帶回家自行照顧，雖然過程中，前妻曾一時心軟回家幫忙照顧女兒，但兩人仍因爭吵而最終分道揚鑣。陳男全職照顧女兒，身心俱疲又不甘可憐的女兒來到人世間受到諸多不公與苦難，苦思之下擔心自己可能無法一輩子照顧女兒，竟萌生幫女兒解脫的想法。

▲▼孩午睡驚醒「尖叫爬出嬰兒床」　家長一看監視器發毛！神父急勸：快搬家（圖／取自免費圖庫Pixabay）

2019年1月12日，陳男先以以鼻胃管灌食抗癲癇藥使女兒昏睡，再悶住女兒口鼻，直到女兒無呼吸反應後，才撥電話謊報女兒趴睡窒息，救護人員趕抵後，也確認明顯死亡未送醫。

陳男在相驗遺體時，向檢警表示自己對女兒死亡沒意見。不過，檢警卻發現女嬰雖已8個月會翻身趴睡，但因重度癱瘓，按理要翻身趴睡的機會極低，因此對女嬰死因仍有疑慮，決定隔3日再解剖女嬰確認死因。

解剖當天清晨，陳男自知在劫難逃，期間又飽受內心煎熬，跑到南寮企圖自殺，他先以LINE跟弟弟清楚交待殺女兒過程與後事，之後再以短刀自殘，附近民眾發現後將他送醫急救。

胸口身中數刀的陳男，鬼門關走一遭後，坦承悶死女兒，也表明願接受法律制裁。女嬰母親也證稱，女兒癱瘓後，前夫獨自照顧女兒身心俱疲。女嬰奶奶也證稱，兒子平時照顧癱瘓臥床的孫女，真的很累。陳男弟弟也表示，哥哥將悶死女兒的過程用line傳給他，並盼向檢察官轉達。

解剖報告中證實，女嬰被餵食過量抗癲癇藥，口鼻充血傷也證明遭徒手悶壓造成窒息，研判是遭餵癲癇藥物中毒及呼吸道外力阻塞窒息導致死亡。綜合相關證據，檢方認陳父犯殺人罪嫌，並依兒少福利及權益保障法請求法官加重其刑。

不過，也有一名同齡女兒父親，同時也是偵辦此案的檢察官卻主動向法官求情，檢察官認為，女嬰因窒息成植物人，陳男不眠不休照顧，的確是心力交瘁，導致做出悶死女兒的無奈之舉，從陳男自殺前所留的遺書內容，也看出陳男悶死女兒後飽受煎熬、對於親友被他牽累感到不捨難過，雖於坦認犯罪之際選擇自殺而被救回，但因心情低落患有重度憂鬱症，陳男心理痛苦與內心糾結，並不是一般人能想像，足見其情可憫。檢方認為，若以殺人罪的最低刑度10年，仍嫌過重，請斟酌刑法59條減輕其刑。

★圖片為版權照片，由免費圖庫pixabay供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經免費圖庫pixabay許可，不得部分或全部轉載！

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1925

ET快訊
吳宗憲拋震撼彈！等KID回來…卸下《玩很大》主持棒：已經想2
誤發登革熱簡訊損失1千萬？行政院澄清：災防簡訊是免費的
機師PO文要空服員送「特別餐」給反罷工者　傳長榮開鍘記2大過
哭訴被逼清屁股！郭芷嫣「南崁小辣椒」黑歷史曝光　朱學恒：事務

關鍵字：趴睡,窒息,癱瘓,自殺,翻身

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北檢「科技查賄」首度亮相！追金流隔空對質　10月全國連線

士林地檢署宣示查察賄選暴力　「無底線、無上限、無時限」

清境紙箱王毀了！滿載漂流木貨車「下坡失靈」　深夜衝撞園區90度翻

單親爸悶死8月大癱瘓嬰再自戕　檢反替他求情輕判原因曝光　　

為錢翻臉...他怒把兄弟鎖門外！直奔進房強X對方女友　20分鐘「噴射」2次

樹林60歲男騎車疑似「一路左切」　遭直行機車撞上送醫不治

強盜假釋男公園猥褻13歲小女友　「兩罪本質不同」判6個月

爛賭爸神隱17年！中風才出現要錢...兒心碎曝「悲傷童年」：他沒保護過我

「冒牌生」楊立澔控隆鼻害眼瞎　醫美診所提千萬和解遭拒…結果不起訴

調查官轉傳蘇揆摔筆　調查局長呂文忠：調查中、將議處

跟屁蟲行李箱免手推+自動跟隨！　機場實測CowaRobot R1旅客嚇傻

韓國瑜上台「沐浴歡呼聲」整整1分鐘　喊話綠軍：你支持蔡日子有更好嗎？

1年未見！暖妻串通親友獻驚喜 30歲軍人飆男兒淚：怎麼辦到的...

真人版《花木蘭 》預告　2020年春天

「樂童」妹妹翻唱阿拉丁《Speechless》 英文咬字超標準好聽到起雞皮！！

哥哥幫剪指甲汪「恐龍臉」嚇唬 一知換馬麻接手秒變無辜臉XD

造反啦～叛逆鸚鵡撂狠話狂嗆爸 舉腳耍壞凶巴巴「再吵打你喔！」

狠心飼主推牠下車綠燈亮就開走　米克斯緊盯車尾跟在後面跑

漂亮的女議員應該「認真做功課」　潘恆旭為發財嗆黃捷：別見獵心喜

寄居蟹將「詭笑嬰兒頭」當家　背著緩步入海...網：我們做了什麼

北檢「科技查賄」首度亮相！追金流隔空對質　10月全國連線

士林地檢署宣示查察賄選暴力　「無底線、無上限、無時限」

清境紙箱王毀了！滿載漂流木貨車「下坡失靈」　深夜衝撞園區90度翻

單親爸悶死8月大癱瘓嬰再自戕　檢反替他求情輕判原因曝光　　

為錢翻臉...他怒把兄弟鎖門外！直奔進房強X對方女友　20分鐘「噴射」2次

樹林60歲男騎車疑似「一路左切」　遭直行機車撞上送醫不治

強盜假釋男公園猥褻13歲小女友　「兩罪本質不同」判6個月

爛賭爸神隱17年！中風才出現要錢...兒心碎曝「悲傷童年」：他沒保護過我

「冒牌生」楊立澔控隆鼻害眼瞎　醫美診所提千萬和解遭拒…結果不起訴

調查官轉傳蘇揆摔筆　調查局長呂文忠：調查中、將議處

通緝犯開車拖行警員！他急開4槍...意外擊斃耍狠男　檢：用槍合理不起訴

出門驚見車上多出鄰居對街貓疼愛的「心意」　上千網友暖翻

又要洗澡？　臭臉柴氣炸叼小熊維尼「頂罪」：洗它就好了啦

萌翻了！哈根達斯首波中秋冰淇淋月餅是玩具總動員聯名款

【廣編】聽說2019年有新都市傳說　那是…

北檢「科技查賄」首度亮相！追金流隔空對質　10月全國連線

吳宗憲拋震撼彈！等KID回來...卸下《綜藝玩很大》主持棒：已經想2年了

張基龍習慣「行動」追愛　撩大13歲姊姊羞爆：私下找她練習

「南嵌小辣椒」郭芷嫣嗆電爆、加料　涉恐嚇罪警發通知約談調查

猛！「8屆金手套得主」採訪明星賽　竟當眾接殺全壘打

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

社會熱門新聞

妻騎UBike爆頭慘死！水泥車..

即／UBike女騎士遭水泥車輾..

為了500元！「基隆副本女王」..

快訊／普悠瑪檢傷英雄驚傳自殺身..

即／士林阿嬤騎車連3撞　倒地遭..

女同事電眼勾人...他扯口罩！..

女導遊戲稱原住民「番仔」　 觸..

即／士林遊覽車撞3機車！女騎士..

台鐵殺警嫌最終目的曝光　要去總..

闖黃燈！貨車撞飛騎士致死　法官..

汪建民生活困難　粉絲幫借500..

台中受虐女嬰病況好轉　今轉普通..

少女被他「襲胸摸下體」　6年後..

司機曳引車停路邊睡覺　騎士撞亡

更多熱門

相關新聞

癱瘓刺蝟變「飛行烤雞」上桌！

「飛行模式！會飛的雞腿！」飼主張瀚升‎分享刺蝟「菇菇」的可愛照片，只見752公克的牠躺在書桌墊子上，肥肥的後腿向後伸直，看起來就像一隻熱騰騰上桌的「粉嫩烤雞」。

喝巴拉刈防登革熱？把人命當玩笑刊上報的「荒謬」

「每天2包菸」30歲突中風癱瘓！

武生性侵少女團員　害她輕生險喪命

「我這麼敏感正常嗎？」　當孩子的情緒從小被否定

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 花木蘭 吳宗憲 黃曉明Angelabay 登革熱 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 王令麟 長榮罷工 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 王令麟 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 李兆基 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒

熱門新聞

即／郭芷嫣認了　加料是她說的

嬤腳冷借襪子保暖　孫子一看崩潰

嗆去死！女韓粉道歉：被設計羞辱

郭芷嫣黑歷史曝光：擦老外屁股的不是她

遊迪士尼遺失水瓶！她已放棄結局暖爆

2歲小海綿機場大吼「妳要去哪？」

林志成4金句狂勸退！館長一回萬人笑爛

網爆台大醫畢業？郭芷嫣學歷曝光

買站票搭普悠瑪！她挨轟：請妳下車

即／京都花見小路傳火警　餐廳遭噬

女友偷飛日本驚喜！ABC男友崩潰關門

正妹老師連PO「限定泳衣照」！

唐綺陽／2019下半年完整運勢！

野生「大咖南韓女神」現身瑞豐夜市

張克帆暴風狂減16kg「瘦回瓜子臉」

更多

最夯影音

更多

跟屁蟲行李箱免手推+自動跟隨！　機場實測CowaRobot R1旅客嚇傻

韓國瑜上台「沐浴歡呼聲」整整1分鐘　喊話綠軍：你支持蔡日子有更好嗎？

1年未見！暖妻串通親友獻驚喜 30歲軍人飆男兒淚：怎麼辦到的...

真人版《花木蘭 》預告　2020年春天

「樂童」妹妹翻唱阿拉丁《Speechless》 英文咬字超標準好聽到起雞皮！！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面