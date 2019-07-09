單親爸悶死8月大癱瘓嬰再自戕　檢反替他求情輕判原因曝光　　

▲女嬰因趴睡窒息成癱瘓，陳男獨自照顧身心俱疲。（示意圖／pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名單親父親，獨自照顧癱瘓女兒心力交瘁，竟將女兒悶死再偽造窒息。由於女嬰死因有疑，檢方安排解剖釐清，單親父深知真相即將水落石出，交代完後事與作案過程後也選擇自殺獲幸運救回，檢方依犯殺人罪嫌與兒少福利及權益保障法起訴並請求法官加重其刑。但檢察官也認為，這名單親父獨自照顧癱瘓稚女，承受一般常人無法理解的壓力，檢察官認為，其心理痛苦與內心糾結，並非常人能想像，足見其情可憫，若以殺人罪的最低刑度10年，仍嫌過重，因此也請求法官，斟酌刑法59條減輕其刑。

33歲的陳男2018年與妻離婚後，獨自照顧8個月大的女兒，因工作無暇全職照顧女兒，便將女兒給無照的陳姓保母照顧。未料，2018年10月間，女兒在保母家因趴睡導致窒息送醫，雖經搶救數日將女嬰救活，但卻不幸成重度癱瘓，終身都要仰賴他人才能存活。保母因涉業務過失致重傷害，後與陳男以20萬和解、撤告，獲不起訴。

陳男將命途乖舛的女兒帶回家自行照顧，雖然過程中，前妻曾一時心軟回家幫忙照顧女兒，但兩人仍因爭吵而最終分道揚鑣。陳男全職照顧女兒，身心俱疲又不甘可憐的女兒來到人世間受到諸多不公與苦難，苦思之下擔心自己可能無法一輩子照顧女兒，竟萌生幫女兒解脫的想法。

2019年1月12日，陳男先以以鼻胃管灌食抗癲癇藥使女兒昏睡，再悶住女兒口鼻，直到女兒無呼吸反應後，才撥電話謊報女兒趴睡窒息，救護人員趕抵後，也確認明顯死亡未送醫。

陳男在相驗遺體時，向檢警表示自己對女兒死亡沒意見。不過，檢警卻發現女嬰雖已8個月會翻身趴睡，但因重度癱瘓，按理要翻身趴睡的機會極低，因此對女嬰死因仍有疑慮，決定隔3日再解剖女嬰確認死因。

解剖當天清晨，陳男自知在劫難逃，期間又飽受內心煎熬，跑到南寮企圖自殺，他先以LINE跟弟弟清楚交待殺女兒過程與後事，之後再以短刀自殘，附近民眾發現後將他送醫急救。

胸口身中數刀的陳男，鬼門關走一遭後，坦承悶死女兒，也表明願接受法律制裁。女嬰母親也證稱，女兒癱瘓後，前夫獨自照顧女兒身心俱疲。女嬰奶奶也證稱，兒子平時照顧癱瘓臥床的孫女，真的很累。陳男弟弟也表示，哥哥將悶死女兒的過程用line傳給他，並盼向檢察官轉達。

解剖報告中證實，女嬰被餵食過量抗癲癇藥，口鼻充血傷也證明遭徒手悶壓造成窒息，研判是遭餵癲癇藥物中毒及呼吸道外力阻塞窒息導致死亡。綜合相關證據，檢方認陳父犯殺人罪嫌，並依兒少福利及權益保障法請求法官加重其刑。

不過，也有一名同齡女兒父親，同時也是偵辦此案的檢察官卻主動向法官求情，檢察官認為，女嬰因窒息成植物人，陳男不眠不休照顧，的確是心力交瘁，導致做出悶死女兒的無奈之舉，從陳男自殺前所留的遺書內容，也看出陳男悶死女兒後飽受煎熬、對於親友被他牽累感到不捨難過，雖於坦認犯罪之際選擇自殺而被救回，但因心情低落患有重度憂鬱症，陳男心理痛苦與內心糾結，並不是一般人能想像，足見其情可憫。檢方認為，若以殺人罪的最低刑度10年，仍嫌過重，請斟酌刑法59條減輕其刑。

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