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46噸「公路坦克」下坡狂衝300公尺　「最陰139」撞27車6傷1全癱

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▲黃姓駕駛開的聯結車聯撞27台汽機車，其中造成自小客陳姓駕駛四肢癱瘓，近日南投檢方偵結，黃姓駕駛被依業務過失致重傷害罪名起訴。（圖／資料照）

▲黃姓駕駛開的聯結車聯撞27部汽機車，其中造成自小客陳姓駕駛四肢癱瘓，近日南投檢方偵結，黃姓駕駛被依業務過失致重傷害罪名起訴。（圖／資料照）

記者白珈陽／南投報導

南投市139線在2018年9月14日發生一起嚴重車禍，一輛載滿紅磚的聯結車先在彰化段無故拉桿斷裂、頭身分離，換了車頭後往南投方向行駛，在139線接近民族路段時，追撞27部汽機車，導致6人輕重傷，其中一名陳姓駕駛傷勢最嚴重，頸椎脊髓損傷、完全性四肢癱瘓，該案經南投檢方偵結，聯結車黃姓駕駛被依業務過失致重傷害罪名提起公訴。

去年9月14日下午，一輛載滿磚塊的拖板車行經彰化花壇鄉139線上坡路段時，拉桿突然無故斷裂，造成車頭車身分離，導致交通受阻，所幸當時無人傷亡；後來緊急由黃姓駕駛開來聯結車調換車頭，傍晚5時50分許，卻在行經139線接近南投市民族下坡路段時，煞車竟失靈，35公噸的車身加上磚頭，總重量高達46.1公噸，就這樣一路俯衝300公尺，衝撞了27部汽機車。

▲拖板車行經彰化花壇鄉139線上坡路段，拉桿突然無故斷裂，造成車頭車身分離，造成雙向交通受阻。

▲拖板車行經彰化花壇鄉139線上坡路段，拉桿突然無故斷裂，車頭車身分離，造成雙向交通受阻。

▲聯結車一路俯衝300公尺，衝撞27台汽機車，造成6人輕重傷。

▲聯結車一路俯衝300公尺，衝撞27部汽機車，造成6人輕重傷。

在衝撞過程中，共有6人受到輕重傷，其中一輛載有16歲少年的自小客車，該自小客陳姓駕駛被卡在駕駛座，經送醫急救後雖然性命無虞，但頸椎脊髓損傷、完全性四肢癱瘓，氣切管及尿管留置中，生活無法自理，全天候都需要有人在旁照顧。

南投檢方近日將聯結車黃姓駕駛依業務過失致重傷害罪名起訴，惟因黃姓駕駛事發後有留在現場，且在警方到場後即承認是肇事者，符合刑法上自首要素，故檢察官也請法官酌輕量刑。

139線道在去年分別於彰化、南投發生過多起重大車禍，素有「死亡彎道」、「最陰彎道」及「死亡139線」之稱，彰化段先後辦過兩次路祭，希望好兄弟不要再「抓交替」；而警方則是加強取締，並加設測速照相桿，雖然從6月啟用至7月1日間，仍單月拍下超過1200件違規事項，但已大幅減少嚴重交通事故。警方提醒，民眾若不想收到罰單、傷了荷包，最好的方式就是遵守交通規則，也保障自身安全。

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關鍵字：139線,運磚車,拖板車,聯結車,癱瘓

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