天天打10小時麻將…大媽摸到一半「不能動」　脊髓變形半身癱瘓

▲婦人連打麻將10小時，導致脊髓壓迫半身癱瘓。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者何文君／綜合報導

廣東深圳一名胡姓婦人平時喜歡摸兩圈，一天能連打十幾個小時，時常玩到半夜才回家；日前某次牌局中，她突然感到一側身體無法動彈，緊急送醫才發現，長時間坐著打牌使得脊髓受到擠壓，造成半身癱瘓。

綜合陸媒報導，胡女平時把打麻將當做生活消遣，只要做完家事就往朋友家跑，一打就是十多個小時，更常常挑燈夜戰，玩到半夜才回家，作息大亂讓家人也十分苦惱。

某天胡女一如往常到友人家摸兩圈，才剛摸到牌，就發現一側手腳動彈不得，嚇得她大聲呼救。友人驚覺狀況不對勁，趕緊叫了救護車把人送到醫院，一群人七嘴八舌，推斷胡姓婦人應是「中風」了。

▲醫師初判婦人「中風」，檢查才知是一半脊髓被壓住。（圖／翻攝自梨視頻，下同）

急診醫師檢查，發現胡女並無口眼歪斜，排除中風可能，並找來脊柱外科主任來會診，經過核磁共振精密檢查，確認罹患的是「脊髓半切綜合症」，由於頸椎間盤突出，壓住一側的脊髓，造成半邊身體癱瘓。

醫師表示，胡女本身頸椎就有問題，加上生活不規律，一旦打麻將時間長了，就刺激到脊髓加重負擔，擠壓後就造成半身癱瘓，這類情況都需緊急手術。幸好經過手術和復健，胡女恢復狀態良好，已出院回家休養，也改掉長時間打牌的壞習慣。

▲脊髓受到長時間壓迫，導致半身癱瘓。