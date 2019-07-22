「雲頂天花板」預算爆！桃機第三航廈難產　林佳龍指示變更設計

▲桃機第三航廈興建工程三度流標，桃機公司將提新方案報交通部。（圖／桃園機場官網）

記者賴文萱／台北報導

桃園國際機場第三航廈興建工程，6月辦理第三度開標仍無人投標，讓力拼2023年底完工的目標再度面臨考驗。交通部長林佳龍下午出席台鐵活動時表示，已要求桃機要以更負責任的態度，讓投標能夠順利，他指示要桃機在總預算不增加情況下儘速發包並如期完工，若是因為有些設計讓預算不斷增加，就應該要變更設計。

桃園機場公司董事長王明德日前受訪表示，因原來第三航廈設計的成本控制沒有抓好，導致預算超支，工程也三度流標，目前面臨進退兩難的困境，預計月底向交通部提報新的因應計畫。

請繼續往下閱讀...

▲交通部長林佳龍指示桃機，要在不增加總預算情況下，儘速完成工程發包並如期完工。（圖／記者賴文萱攝）

林佳龍傍晚出席台鐵活動時表示，桃園機場第三航廈幾次工程流標，他已經要求桃機要以更負責任的態度，更積極去爭取投標能夠順利，預算已經在今年初增加到789億元，目前還是流標，桃機要對此檢討，思考是不是有些設計使得預算不斷增加，讓招標有困難，如果是這樣應該要變更設計。

他說，他要求桃機要在總預算不增加的情況下，儘速發包並如期完工，現在桃機旅客負荷量去年已超過4600多萬人次，每年成長速度都很快，是在跟時間賽跑，喊話王董事長要更積極解決問題，承擔起應有的責任。

▲桃園機場第三航廈出境大廳亮點「雲頂天花板」示意圖。（圖／桃機提供）

桃機第三航廈2016年完成國際競圖，由國際知名英國設計團隊Rogers Stirk Harbour + Partners得標，其中一大亮點是出境大廳的「雲頂天花板」，懸吊13萬朵花瓣般的鋁管，除造型獨特外，還具有吸音、減少噪音的功能，但因為是耗資耗工、難度最高的部分，且後續養護也麻煩，被認為是最需要簡化的部分。