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林佳龍身家逾3億　還清近4000萬房貸

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圖文／鏡週刊

監察院今（22日）公布最新一期廉政專刊，其中交通部長林佳龍與妻子廖婉如不但存款、有價證券均破億元，加上名下房地產身家至少3億元以上，且前年底申報的3,963萬餘元房貸，本次申報時已全數清償完畢。

林佳龍與廖婉如名下共有土地2筆、建物3筆、汽車1輛、現金30萬元、存款1億2,550萬餘元，較前次申報減少215萬餘元；有價證券1億4,396萬餘元，較前次申報減少約30萬元。他另申報價值9萬元的珠寶2件、15筆保單。由於2人名下房地產位於北市中山區及台中市西區，估算其身家至少超過3億元。

林佳龍幕僚說明，因廖婉如希望財產越單純越好，所以出售一部分股票，再加上公司股利及現金儲蓄，優先把貸款結清。

在民進黨總統初選期間擔任前行政院長賴清德發言人的前農委會副主委李退之，卸任時申報土地2筆、建物4筆，汽車2輛，但存款未達申報標準，但背負1,115萬餘元房貸。

另外，卸任的海洋委員會前主委黃煌輝除了存款688萬餘元外，還申報總值110萬元的郵票600件，收藏數量、價值驚人。


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關鍵字：鏡週刊,林佳龍,監察院,廖婉如,財產申報

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