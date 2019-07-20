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嚴守豬瘟防疫戰線！兩岸未來航線核備　交部：徵詢陸委會

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▲▼海峽號。（圖／臺灣港務公司提供）

▲海峽號。（資料圖／臺灣港務公司提供）

記者胡順惠／台北報導

福建平潭－高雄海上客運航線「海峽號」11日首航，卻傳出交通部航港局未告知陸委會，就先放行。交通部今（20）日宣布，考量近期大陸非洲豬瘟疫情嚴重，未來兩岸客運航線准駁將徵詢陸委會意見後，再由交通部核備。

「海峽號」單趟只要5小時即可抵達目的地，不過卻傳出交通部及陸委會皆不知情，由航港局直接核准放行。交通部表示，鑒於近期中國大陸非洲豬瘟疫情嚴峻，為有效阻絕非洲豬瘟於境外及確保國家安全，交通部將檢討不合時宜的法令，修正兩岸海運航線申請程序，未來兩岸客運航線准駁將徵詢陸委會意見後，由交通部核備。

請繼續往下閱讀...

交通部表示，依現行「臺灣地區與大陸地區海運直航許可管理辦法」規定，相關航線許可程序，之前因考量屬實務執行作業性質，交通部於101年公告委任航港局辦理該辦法所定之各項業務。

交通部說，近年因應非洲豬瘟疫情嚴峻，加上大陸對台灣軍事政治威脅仍未減緩，有必要對涉及國安及防疫之海運直航許可程序予以檢討修正。

交通部將著手修正相關法令，未來兩岸海運定期與不定期客運航線，都將徵詢陸委會意見後改由交通部核備，藉由申請程序之完備，確保國家安全及阻絕疫情於境外。

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關鍵字：海峽號,福建,平潭,高雄,交通部,航港局,陸委會

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