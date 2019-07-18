林佳龍首度表態：希望Uber留在台灣　鬆綁計費協助合法化

▲林佳龍希望讓Uber、計程車都有路可以走。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃翊婷／綜合報導

Uber是否能留在台灣至今仍有不少爭議，交通部長林佳龍昨日（17日）在廣播節目中首度表態，希望Uber留在台灣，未來會全力協助人、車合法化，讓計程車和Uber都有路可以走，民眾也有更多搭車的選擇。

汽車運輸業管理規則103-1條修正草案因為擠壓到Uber在台灣的生存空間，而被稱為「Uber條款」，預計10月9日開始上路執法。雖然交通部鼓勵Uber駕駛轉開多元化計程車，但有司機跳出來解釋，至今仍無法接受的主要原因有2個，那就是平轉貸款違約金一人平均負債10萬元、多元計程車平台客源數少，大家才會心生惶恐、無所適從。

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▲Uber是否能留在台灣，各界正反意見不一。（圖／路透社）

而林佳龍本月17日在廣播節目《周玉蔻嗆新聞》中表明，交通部的政策目標是希望Uber留在台灣，要讓人、車都合法，面對Uber公司在轉型過程中最在乎的顏色、計費方式，內部都有在進行檢視鬆綁。

林佳龍強調，目前的多元計程車顏色、費率都有鬆綁，如何讓尖峰時間或提供額外服務的費率更有彈性，則是現階段正在討論的議題，同時還要讓乘客在搭車前就能透過手機清楚得知車資，而不是像以往只能靠跳表計費，未來交通部全力協助Uber納管，讓計程車Uber化、Uber計程車化，大家都有路可以走。

▼Uber司機不滿汽車運輸業管理規則103-1條修正，曾集結上百人前往凱道抗議。（圖／記者李毓康攝）