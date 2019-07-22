　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

第三航廈設計難度高、爆預算！　主體工程三度流標...桃機「蓋不下去」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

第三航廈指標設計 網路人氣票選網站8月上線。（圖／桃園機場官網）

▲桃機第三航廈興建工程三度流標，桃機公司將提新方案報交通部。（圖／桃園機場官網）

記者賴文萱／台北報導　

桃園國際機場第三航廈興建工程，6月辦理第三度開標仍無人投標，讓力拼2023年底完工的目標再度面臨考驗。桃園機場公司董事長王明德受訪表示，原來設計的成本控制沒有抓好，成本過高、預算超支，目前確實面臨進退兩難的困境，預計月底向交通部提報新的因應計畫。

桃機董事長王明德表示，目前第三航廈面臨「進退兩難」困境，原來的設計以建築師的立場來說，是希望設計出經典作品流傳百世，但事實上，因為過去在設計過程的成本控制沒有抓好，導致現在成本過高、預算超支，工程一直標不出去。

請繼續往下閱讀...

▲桃園市副市長王明德。（資料照／桃園市政府提供）

▲桃機董事長王明德表示，第三航廈現在要再增加預算有難度，將提因應方案報交通部。（圖／資料照／桃園市政府提供）

前交通部長吳宏謀去年對此提出希望簡化設計，加速工程進行，但當時設計團隊並不同意，後來因招標過程不順，桃機公司也提出第三航線興建工程主體航廈工程計畫修正，今年初獲行政院同意，預算經費從746增至782億元，完工期限延至2023年底、2024年初營運。

「當初桃機公司在變更計畫的時候過度樂觀，問題沒有一次講清楚」，王明德說，1月才增過預算，現在要再增加有困難，所以桃機內部現在提出5~6個因應方案，預計月底向交通部提報，聽聽部裡的建議並做出決定。

▲▼桃園機場第三航廈。（圖／翻攝自桃園機場）

▲第三航廈出境大廳「雲頂天花板」，採用13萬個流動造型鋁管，宛如繁複的花瓣壯觀美麗，是設計一大亮點，但工程及後續養護耗資耗工。（圖／翻攝自桃園機場）

其中一個方案為簡化設計，王明德表示，在三度流標之後，桃機公司再度跟設計團隊溝通，他們已同意調整設計，雖然是希望由施工單位提出可以簡化修改的項目或方法，但工程設計相當複雜，畢竟設計上還要考量安全部分，可說「牽一髮動全身」，若需要花些時間則會影響到後續工程及工期，這些問題都會一併在報告裡提出。

王明德說，不同因應方案有不同優缺點，有些人認為如果要蓋就好好蓋一個厲害的機場，但也有人認為機場應該以實用為主就好，例如日本、荷蘭機場其實就是簡潔使用為主，每個國家風格不一樣，沒有對錯，但就是得看國家政策想怎麼做，桃機則會針對可能的不同情境，做出詳細分析，最後由政策決定。

▲▼桃園機場第三航廈。（圖／翻攝自桃園機場）

▲第三航廈設計難度高，耗資耗工，桃機認為需要請設計團隊簡化設計。（圖／翻攝自桃園機場）

桃機第三航廈2016年完成國際競圖，由國際知名英國設計團隊Rogers Stirk Harbour + Partners得標，當時設計T3時，團隊融入台灣傳統屋頂瓦片、壯麗山脈稜線、海洋波浪及雲海等意象的設計美學，要讓國內外旅客在置身航廈時，充分感受台灣特有之美，其中一大亮點是出境大廳的「雲頂天花板」，懸吊13萬朵花瓣般的鋁管，除造型獨特外，還具有吸音、減少噪音的功能，但也因此被認為是難度最高、後續養護最麻煩、也最需要簡化的部分。

ET快訊
北捷垃圾桶當小便斗！家長抱女兒月台放尿　旅客回頭看傻眼
電影院4怪事毛炸！客人怒「坐在那是怎樣」　售票員尷尬回...

關鍵字：桃園機場,桃機,第三航廈,王明德,交通部

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

第三航廈設計難度高、爆預算！　主體工程三度流標...桃機「蓋不下去」

超商開門一秒「飄出貞子」！影片瘋傳反應超兩極　業者回應了

影／要低調！高鐵「買一送一」7/22晚間開搶　限時1小時1人限購2張

遭寄冥紙霸凌「祝你發大財」　廣德家：你們將知道殺人的滋味

刷卡消費可「加碼擁抱和親吻」！　外籍型男推銷保養品遭控性騷

長髮妹搭公車！浪漫捲髮全撥椅背後　「邊抓邊甩」她崩潰嘔：臭臭的

影／1公尺海嘯有多可怕！專家揭殘酷真相「死亡率100%」：等於5公噸海水牆衝擊

彰化養禽場染H5N2禽流感　逾1500隻肉鴨全數撲殺防擴散

雲門舞集林懷民退休巡演首場　南投縣立體育館萬人共賞　

快訊／大雷雨狂灌！新北二重疏洪道積水　「道路管制」路段看這邊

BY2挑戰全新風格「唱跳超穩」　「全場歡呼結果0分」當場臉垮

只要四分鐘！TABATA爆汗燃脂操　登山者、抬腿跑...夏季減肥沒煩惱

以為是全聯！差點去寵物店買飲料　她細看傻眼噴「X的貢丸」網笑歪

到世界最貴國家「瑞士」玩一周！ 兩人花17萬體驗神級住宿+美景

鄧紫棋改編《差不多先生》嗨翻！　熱狗大讚：那股狠勁就是說唱歌手的范

楊紫一見李現「無尾熊抱轉圈圈」　 甜蜜告白：只要你喜歡我都可以

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

「狼人」Gumball+「吸血鬼」陳健嚴　B-boy跳現代舞完美呈現《暮光之城》

「用閃亮的歌聲開始現場演唱！」 他爆笑重現真珠美人魚經典神曲

包商忘設警示！少男撞抽水管慘死　單親爸掩面痛哭：我只有這個兒子

第三航廈設計難度高、爆預算！　主體工程三度流標...桃機「蓋不下去」

超商開門一秒「飄出貞子」！影片瘋傳反應超兩極　業者回應了

影／要低調！高鐵「買一送一」7/22晚間開搶　限時1小時1人限購2張

遭寄冥紙霸凌「祝你發大財」　廣德家：你們將知道殺人的滋味

刷卡消費可「加碼擁抱和親吻」！　外籍型男推銷保養品遭控性騷

長髮妹搭公車！浪漫捲髮全撥椅背後　「邊抓邊甩」她崩潰嘔：臭臭的

影／1公尺海嘯有多可怕！專家揭殘酷真相「死亡率100%」：等於5公噸海水牆衝擊

彰化養禽場染H5N2禽流感　逾1500隻肉鴨全數撲殺防擴散

雲門舞集林懷民退休巡演首場　南投縣立體育館萬人共賞　

快訊／大雷雨狂灌！新北二重疏洪道積水　「道路管制」路段看這邊

元朗地鐵站暴打！車廂男乘客下跪求饒　白衣人照樣一拳揍飛

愛迪生原來是造神！《電流大戰》破解迷思　還原重要歷史

只有60席　礁溪長榮鳳凰邀首爾米其林一星客座

白衣人地鐵站伏擊「棍棒暴打」市民！　民主黨控警黑合作、港府嚴正追究

黃靖倫《天之蕉子》演自閉症爆紅！　蕁麻疹復發…經紀人曝拼命內幕

快訊／白衣人襲擊港鐵元朗站！持鐵條、長棍無差別攻擊市民　議員記者見血

藤球排名賽嘉藥席捲甲組雙金　台師大女甲3人賽封后

第三航廈設計難度高、爆預算！　主體工程三度流標...桃機「蓋不下去」

藤球排名賽台北市A、佳冬國中B奪冠　甲組添4名新兵

迪麗熱巴燦笑陶醉坐雲霄飛車　身旁185男星全程「閉眼狂叫」：下次不敢了！

16歲男高中生同時讓4妹懷孕！網友嚇傻：真有前途

生活熱門新聞

高鐵買一送一！7/22晚間限時..

石虎陳屍路邊以為遭路殺　竟是被..

前員工曝電影院4怪事毛炸！同行..

車位上掛30顆樟腦丸　他怒：會..

1公尺海嘯有多可怕！專家揭殘酷..

開門一秒飄出貞子　網傳反應兩極

Gogoro騎士騎高雄：被Go..

美方發函關切郭芷嫣加料說　長榮..

遭寄冥紙霸凌　廣德家臉書PO文

穿反BRA T！電梯一開…3鄰..

見姪女上鎖鐵盒　他一捏破壞孩子..

長髮妹頭髮撥椅背後　她崩潰：臭..

台灣人早上不洗澡？他「國際時間..

10年過去「母子變父女」萬人讚..

更多熱門

相關新聞

兩岸未來航線核備　交部：徵詢陸委會

福建平潭－高雄海上客運航線「海峽號」11日首航，卻傳出交通部航港局未告知陸委會，就先放行。交通部今（20）日宣布，考量近期大陸非洲豬瘟疫情嚴重，未來兩岸客運航線准駁將徵詢陸委會意見後，再由交通部核備。

林佳龍首表態：希望Uber留在台灣

林佳龍奔桃園機場備戰「丹娜絲」

交部攜手產業用大數據整合交通平台

林佳龍支持航空業明訂罷工預告期

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 蕭亞軒 京阿尼 安以軒 吳宗憲 王令麟 詹詠然 三上悠亞 韓國瑜 王陽明 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

高鐵買一送一！7/22晚間限時1小時

BY2唱跳「全場歡呼結果0分」當場臉垮

藍色充氣城堡突塌陷　8歲女童亡

LINE轉傳蔡送海地45億　辣媽GG挨告

5旬大叔檢查痔瘡　遭男醫生性侵

全程無啪！男客爽叫應召妹打「遊戲王」

女子搭電梯上頂樓脫拖鞋　下秒墜地

石虎陳屍路邊以為遭路殺　竟是被咬

證據曝光！李棟旭拍戲拍一半　趕去看101練習生

95元雞腿飯遭2星負評　網一看配菜懂了

「這不是我弟！」蘆洲車禍死者身分逆轉

17歲妹掙扎喊不要！　副理強X：她是害羞

義大利必知3大旅遊新制度

彰化10天連4場送肉粽！7/24生人迴避

港警晚間射催淚彈　示威者丟瓶子還擊

更多

最夯影音

更多

BY2挑戰全新風格「唱跳超穩」　「全場歡呼結果0分」當場臉垮

只要四分鐘！TABATA爆汗燃脂操　登山者、抬腿跑...夏季減肥沒煩惱

以為是全聯！差點去寵物店買飲料　她細看傻眼噴「X的貢丸」網笑歪

到世界最貴國家「瑞士」玩一周！ 兩人花17萬體驗神級住宿+美景

鄧紫棋改編《差不多先生》嗨翻！　熱狗大讚：那股狠勁就是說唱歌手的范

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面