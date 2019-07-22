第三航廈設計難度高、爆預算！　主體工程三度流標...桃機「蓋不下去」

▲桃機第三航廈興建工程三度流標，桃機公司將提新方案報交通部。（圖／桃園機場官網）

記者賴文萱／台北報導

桃園國際機場第三航廈興建工程，6月辦理第三度開標仍無人投標，讓力拼2023年底完工的目標再度面臨考驗。桃園機場公司董事長王明德受訪表示，原來設計的成本控制沒有抓好，成本過高、預算超支，目前確實面臨進退兩難的困境，預計月底向交通部提報新的因應計畫。

桃機董事長王明德表示，目前第三航廈面臨「進退兩難」困境，原來的設計以建築師的立場來說，是希望設計出經典作品流傳百世，但事實上，因為過去在設計過程的成本控制沒有抓好，導致現在成本過高、預算超支，工程一直標不出去。

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▲桃機董事長王明德表示，第三航廈現在要再增加預算有難度，將提因應方案報交通部。（圖／資料照／桃園市政府提供）

前交通部長吳宏謀去年對此提出希望簡化設計，加速工程進行，但當時設計團隊並不同意，後來因招標過程不順，桃機公司也提出第三航線興建工程主體航廈工程計畫修正，今年初獲行政院同意，預算經費從746增至782億元，完工期限延至2023年底、2024年初營運。

「當初桃機公司在變更計畫的時候過度樂觀，問題沒有一次講清楚」，王明德說，1月才增過預算，現在要再增加有困難，所以桃機內部現在提出5~6個因應方案，預計月底向交通部提報，聽聽部裡的建議並做出決定。

▲第三航廈出境大廳「雲頂天花板」，採用13萬個流動造型鋁管，宛如繁複的花瓣壯觀美麗，是設計一大亮點，但工程及後續養護耗資耗工。（圖／翻攝自桃園機場）

其中一個方案為簡化設計，王明德表示，在三度流標之後，桃機公司再度跟設計團隊溝通，他們已同意調整設計，雖然是希望由施工單位提出可以簡化修改的項目或方法，但工程設計相當複雜，畢竟設計上還要考量安全部分，可說「牽一髮動全身」，若需要花些時間則會影響到後續工程及工期，這些問題都會一併在報告裡提出。

王明德說，不同因應方案有不同優缺點，有些人認為如果要蓋就好好蓋一個厲害的機場，但也有人認為機場應該以實用為主就好，例如日本、荷蘭機場其實就是簡潔使用為主，每個國家風格不一樣，沒有對錯，但就是得看國家政策想怎麼做，桃機則會針對可能的不同情境，做出詳細分析，最後由政策決定。

▲第三航廈設計難度高，耗資耗工，桃機認為需要請設計團隊簡化設計。（圖／翻攝自桃園機場）

桃機第三航廈2016年完成國際競圖，由國際知名英國設計團隊Rogers Stirk Harbour + Partners得標，當時設計T3時，團隊融入台灣傳統屋頂瓦片、壯麗山脈稜線、海洋波浪及雲海等意象的設計美學，要讓國內外旅客在置身航廈時，充分感受台灣特有之美，其中一大亮點是出境大廳的「雲頂天花板」，懸吊13萬朵花瓣般的鋁管，除造型獨特外，還具有吸音、減少噪音的功能，但也因此被認為是難度最高、後續養護最麻煩、也最需要簡化的部分。