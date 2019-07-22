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再爆走私600條！國安局「吳宗憲」機艙藏菸9800條　調查局埋伏帶回2官員

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圖、文／鏡周刊

總統蔡英文結束為期12天的「自由民主永續之旅」，一返抵國門就被時代力量立委黃國昌大爆料， 指控國安局官員利用總統出訪專機，透過華航高層在系統後台預訂9,200條的免稅菸品，金額高達645萬元，不過更勁爆的是，國安局人員在海外還偷偷帶進峰、大衛杜夫及七星等600條香菸，夾帶菸品總數量高達9,800條，全案由調查局新北市調處報請桃園地檢署偵辦。

國安局除在國內透過華航買進9,200條菸外，另有600條菸共12箱，從海外帶回台灣，且被偷偷藏放在機艙行李，究竟是如何走私回台，檢調已在追查，據了解，在場的總統府少校侍衛官吳宗憲及押車官黃柏維已被帶回新北市調處偵訊，辦案人員正在進行筆錄偵訊。

由於這2人並未隨同總統出訪，對於國安局車上為何會出現大量私菸，辦案人員研判菸品數量龐大，背後不但有國安高層操作，更可能要轉手買賣賺取價差，至於真相為何？仍待司法釐清。

黃國昌數天前就接獲情資，今天抓到疑國安局高層上下掩護，走私免稅菸。

本刊調查，立委黃國昌在數天前就已接獲可靠情資，通報調查局及關務署組成專案小組暗中監控，果然總統專機今（22日）降落後，被國安局藏放在航空貨櫃內的9,200條菸品，原本暫時寄放在華航倉庫，居然刻意被拉到總統專機旁，混充成總統隨行人員行李卸貨。

知情人士向本刊說，國安局今天派出5輛專車來載行李，不過，隨行安全人員的行李只用1輛車即載滿，另4輛車被用來準備載運菸品，最後9,800條菸品也只用了3輛車就裝滿，留下1輛空車。

本刊調查，就在國安局車隊通過航廈的免檢查國賓通道入境時，調查局幹員見機不可失，一湧而上將車隊攔下，逐一清點車上菸品，這才發現與黃國昌檢舉的9,200條菸，還要多出600條，懷疑背後有國安局高層上下掩護，不但逃漏稅，更可能涉及走私，儼然利用總統出訪機會集體犯罪。

據了解，調查局幹員初步已在機場偵訊吳宗憲及黃柏維2名國安局官員及5名司機，司機一問三不知，以為來載行李，根本不知道要來載菸，檢調正擴大偵辦中，華航高層恐也難脫關係，案情將如滾雪球擴大。

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再爆走私600條！國安局「吳宗憲」機艙藏菸9800條　調查局

關鍵字：鏡週刊,國安局吳宗憲,走私菸

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