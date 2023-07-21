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老翁苦尋亡妻遺留愛車！熱心警搜索結局好暖　翁哽咽道謝

老翁亡妻最後騎車的蹤影。（內湖分局提供）

▲老翁亡妻最後騎車的蹤影。（內湖分局提供）

圖文／鏡週刊

北市一名周姓老翁為尋找過世妻子平時騎乘的機車，日前前往內湖分局文德派出所請求警方協助找尋，警員聽聞緣由受理後，立即調閱監視器展開地毯式搜尋，終於在老翁住家附近巷道內機車格位尋獲過世妻子騎乘的愛車，周姓老翁對警方積極協助頻頻致謝，表示這是最棒的結果。

文德派出所警員任漢明詢問周姓老翁，稱太太於今年6月中旬騎乘機車外出，於返家時將車輛停放在住所附近便再無使用，後因妻子突然生病至醫院開刀治療，不幸過世。

員警耐心傾聽周姓老翁敘述遺失機車的來龍去脈後，立即調閱路口監視器，發現已故周老太太確實於上述時間騎乘該車，研判因老翁住家附近機車停車格較少，可能停放於較遠巷弄內，靈機一動立刻至監視器影像斷點現場附近逐一擴大尋找，最後皇天不負苦心人，終於在內湖區瑞光路巷弄內尋獲妻子愛車。

老翁苦尋亡妻遺留愛車　熱心警地毯式搜索結局好暖

▲老翁感謝員警積極熱心協助尋找。（內湖分局提供）

警方立即聯繫老翁告知已尋獲愛車，老翁接獲消息後立即到場，確認車子即為亡妻遺留愛車，當場語帶哽咽老淚縱橫向警方表示感謝，該車雖然較為老舊，但為亡妻生前代步交通工具，對其而言具有深厚意義，不斷感謝警方的努力與辛勞，並肯定警方的高效率及服務熱誠。

內湖分局呼籲，許多民眾停車時，常因未特別留意停車地點，導致找不到停放車輛，建議民眾停車時可找一個醒目的標的物或利用周遭建築物特徵，配合手機照相功能拍照存檔，避免事後苦尋不著車輛的困擾。


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