要求鏡週刊道歉、更正　Kolas喊告：沒查證！未經允許就錄音

▲前行政院發言人Kolas Yotaka。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導



前總統府發言人谷辣斯（Kolas Yotaka）遭爆去年與已婚李姓隨扈不倫戀，20日她發文指控同黨籍立委陳瑩帶頭殘殺，且鏡週刊未向對話的當事人查證便報導，鏡週刊則發布三點聲明駁斥，並稱「過程皆有錄音為證」。對此，谷辣斯表示，鏡週刊自爆未經允許就錄音，且6月27日深夜記者通話時，從未針對引用的對話內容向她查證，要求鏡週刊道歉及更正，否則將提告。

谷辣斯今日在臉書發文指控，陳瑩將違法取得的資料經管道交給週刊高層，並指派給政治組記者撰寫。記者依據有限的對話內容，僅引用「李妻訴狀」與匿名「知情人士」的片面詮釋，就寫出大篇幅報導，製造假新聞。

谷辣斯強調，鏡週刊連一次都沒有向對話的當事人查證，還無中生有指控她任意點選總統府辦公室，逼人搬離以占用其辦公空間，痛批「記者連打個電話向府查證都不願意？還是有人假府之名刻意潑糞？」

鏡週刊發布三點聲明回應：第一，出刊前皆遵守新聞處理原則，多次向Kolas查證，她的說詞前後不一，還更改講法，過程皆有錄音為證。第二，Kolas不倫報導於6月28日出刊，此後鏡週刊未與Kolas有任何聯繫，更無「週刊內可靠消息來源證實」云云。第三，Kolas連日指控鏡週刊是不查證的惡意爆料，均與事實不符。鏡週刊將保留對Kolas的法律追訴權。

對此，谷辣斯反擊，鏡週刊未經她允許就錄音，且6月27日深夜記者與她通話，從未針對企圖引用的對話內容一一向她查證，「一次都沒有」，她將向鏡週刊寄出存證信函，要求其道歉及更正，否則將提告。