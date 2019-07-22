暴雨灌下水道！信義路「人孔蓋猛跳」變廟會　1秒ㄎㄧㄤ超響亮2聲：放炮咧

網搜小組／鄺郁庭報導

大雷雨狂襲台北市，大安區半小時的時雨量破紀錄。一名女網友貼出一段影片，她拍下滂沱大雨中的信義路、通化街口，文中直呼，「水孔蓋在跳舞」、「請大家經過此路段注意安全。」影片吸引不少人留言討論，響亮聲音讓網友都聽傻，「也太大聲了吧」、「以為在辦廟會。」

▲原PO拍下人孔蓋狂跳的影片。（圖／翻攝自爆料公社）

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這位女網友22日的下午4點35分在臉書《爆料公社》貼出影片，透露地點在台北市信義路、通化街口，只見她人在樓上，拍下「水孔蓋（人孔蓋）在跳舞」的畫面。仔細看看影片，可以看到因為下水道一次性進入太多水，空氣正在排出，整個人孔蓋一跳一跳地不斷被往上彈起，又因為太重所以蓋回原位。

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▲原PO人在信義路、通化街口。（圖／翻攝自爆料公社）

雖然原PO是遠遠地拍攝，但人孔蓋所發出的「ㄎㄧㄤ、ㄎㄧㄤ、ㄎㄧㄤ」響亮金屬撞擊聲，就算她人在樓上也能完全清楚聽見，連原PO身後都有人笑說「底…底ㄏㄧㄚ放炮咧（在那裡放炮啊）」。女網友也在文中表示，她PO文的時候，消防車已經來了，「請大家經過此路段注意安全。」

看到貼文後，其他人忍不住紛紛留言熱論，「也太大聲了」、「沒看畫面以為在辦廟會」、「夭壽，要是彈起來這殺傷力」、「恐怖的雨勢」、「今天台北真的像颱風 風雨大到快看不到路」、「厚～氣氣氣氣氣氣氣」、「昨天三重的三賢路也有一個人孔蓋冒水，在那邊跳。」

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