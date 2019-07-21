影／雨停了仍不平靜！高雄街頭再現噴泉　雄工操場泡水「秒變彈簧床」

記者李唯甄／高雄報導

高雄19日被大雷雨轟炸，各地紛紛傳出淹水災情，高市府也緊急召開防災會議，事隔兩天，好不容易雨勢稍緩，今（21日）上午卻又有民眾直擊街道上的人孔蓋瞬間噴發，只見水柱就像火山爆發一樣，不斷向上狂噴，「街頭噴泉」畫面再現！

▲民眾直擊高雄街頭人孔蓋噴飛、再度冒出「噴泉」。（圖／民眾拍攝提供）

請繼續往下閱讀...

今天早上9點多，有民眾到凱旋路和憲政路口買早餐時，發現路上的人孔蓋不斷「蠢蠢欲動」，當時街上雨勢不小，重達百公斤的人孔蓋在馬路上不斷「上下震動」，沒多久，人孔蓋就禁不住氣壓、整個噴飛，底下的水柱瞬間像噴泉一樣不斷往上噴，讓民眾瞬間看傻眼。

▲雄工操場泡水後隆起、一秒變成彈簧床。（合成圖／翻攝自公民割草行動臉書社團、地方中心翻攝）

另外，高雄高工學校操場跑道也因為淹水，跑道泡水後竟然「隆起」變成「彈簧床」，有學生撐著傘在上面跳來跳去，還忍不住笑稱「不知道會不會爆炸」。對此，校方解釋，這次降雨量超過學校排水系統負荷，造成操場泡水，加上跑道疑似破損才會隆起。

據了解，學校操場跑道是在去年9月完工，施工花了500多萬，幸好還在保固期間，廠商也將在天氣好轉後立刻進行修復。

【更多新聞】

►影／神隱20小時終於現身勘災！ 韓國瑜怒回嗆中央「眼睛只看高雄」

►獨／4富商搭賓士打球自撞奪3命 他獨活卻「好友變仇人」2年後癌逝

►蘆洲車禍「死者身分大逆轉」！哥哀痛趕抵醫院認屍…驚喊：這不是我弟

▲雄工操場跑道目前已恢復。（圖／高雄教育局提供）