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86小舖實體門市全收攤原因曝光　與發展美妝大平台有關

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86小舖實體門市全面收攤　原因曝光（圖／翻攝自86小舖官網）

▲美妝電商86小舖從線上賣到線下，曾經風光到全台開了15間實體門市，之後紛紛收掉，目前全台僅剩的2間店面也將陸續關閉。（圖／翻攝自86小舖官網）

記者洪菱鞠／台北報導

美妝電商86小舖目前全台僅剩2間實體門市，誠品站前店卻只營業到9月底，台中逢甲店則是到明年3月，少了逛店的樂趣，讓許多美妝族覺得感嘆。對此，總公司有最新回應，門市只是暫時撤出，未來會以全新線下模式再出發。

86小舖成立於2006年，原本做的是電商生意，因為賣得太好，之後發展到線下開起實體門市，全盛時期一度開到15間店，營收達16億元，但面對美妝市場競爭激烈、藥妝店越來越多以及各大電商夾殺，再加上有的店面租約到期，之後門市接連收掉，以去年來說，就有5間店紛紛撤出東區、信義區、士林夜市，現在全台僅剩誠品站前店及台中逢甲店2間。

經《ETtoday新聞雲》記者致電詢問，誠品站前店員工透露誠品站前店只營業到9月底，目前商品正在全面出清，對於關店原因並不清楚，只說是因為誠品要重新裝潢。另一間台中逢甲店則是將營業到明年3月。

對此，86小舖總公司終於有回應，美合國際實業股份有限公司整合行銷部副理吳欣穎說，門市業績其實都滿不錯，但今年4月與UNT、PayEasy旗下BeautyMaker、BeautyEasy等其他美妝品牌與美路商合併後，目前初步計劃是先專心做好線上，因此決定暫時把門市收掉，但會依過去累積經驗、數據協助做階段性發展，未來還是會有線下門市。

對於之後消費者只能在網路上逛86小舖，吳欣穎強調，線上商品只會多、不會少，除了流行的日韓商品，另外將導入UNT、BeautyMaker、BeautyEasy等其他自有品牌商品。

至於所謂的合併，主要是因為看好全球美妝市場成長潛力，因此在PChome董事長詹宏志出面整合下，把國內4大美妝品牌與美路商，經3家公司通過董事會協議合併成一家新公司，促成美妝大平台，各品牌仍維持獨立經營，力拼美麗商機。

PChome董事長詹宏志整合4大美妝品牌、通路（圖／記者洪菱鞠攝）

▲86小舖、UNT及PayEasy旗下BeautyMaker、BeautyEasy等4大美妝品牌與美路商，3家公司通過董事會協議合併成一家新公司。（圖／記者洪菱鞠攝）

吳欣穎表示，美妝市場競爭多是一定的，過去86小舖走的是通路模式，性質與小三美日相似，很多人常常分不清兩家的區別，而現在透過美妝大聯盟形式，除了要做出品牌區隔化，也想要藉此走出全新模式，例如未來再開實體店的話，可能增加體驗、提貨等新服務，只是何時才會再開門市，確切時間未定，目前公司還在合併階段，第一步計劃先以線上為主。

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關鍵字：86小舖,美妝電商

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